快訊／20縣市低溫特報！　「急凍剩6度」時間點曝

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（9日）晚上10時47分針對20縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；低溫區域【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等20縣市，預計影響時間將持續到10日上午11時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。



低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新北市、桃園市、新竹縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

▼2026/01/09 22:47低溫特報。（圖／氣象署）



資料來源：氣象署