被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？





▲王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）

記者袁茵／綜合報導

一名自稱中國大陸間諜王立強（音譯）向澳洲情報單位投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，消息一出震驚全球。有網友開始在網路散播假消息，供稱王立強是長期接受民進黨金錢供應的「多面諜」，且更是立委王定宇親戚。對此，王定宇24日怒嗆要提告求償，「姓王的都是我親戚，這種腦容量，真的該研究研究。」

根據王定宇上傳的照片顯示，有網友在臉書上表示，「《事出必有因！》抓到嘍！肉搜起底〝共諜〞『王立強』！原來此賊是長期接受『民進黨』金錢供應的『多面諜』，到處臥底到處蹭錢！最重要的！『王立強』乃是台灣民進黨籍立委『王定宇』牽的線，因為他們是『堂房』的兄弟叔伯關係！」

對此，王定宇說，「天哪，原來定宇…拿麼厲害啊！韓粉無極限，這是一個提告並求償的機會！（各位好友，有發現這個造謠的，麻煩大家截圖給定宇喔，告訴造謠者一個好消息，目前已經散播造謠的，都已經請相關單位依法處理了，刪文也來不及囉！）」

王定宇強調，「造這種愚蠢的謠言，難道澳洲、美國情報部門、美、澳這些主流大媒體，都可以聽定宇的命令辦事喔！然後姓王的都是我親戚，這種腦容量，真的該研究研究。」

網友們也在底下留言笑稱，「告死他，還要大大的宣傳」、「姓王都是親戚的意思...」、「定宇兄超強，姓王的都你的家人」、「昨天看到的文章，差點笑死」、「王祖賢和王力宏表示」。

還有人詢問王定宇，「那王永慶該不會是...」、「王永慶跟您是什麼關係？」王定宇則秒回答「是」、「很想有關係」。

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