蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘曾提出「0到6歲國家養」的政策，當時總統蔡英文曾質疑這會是「財政不可承受的負荷」，國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團日前則提出「0-6歲國家幫忙養」未料，蔡英文22日卻喊出「0到6歲國家一起養」。國民黨副總統候選人張善政24日批評蔡英文，這不是抄襲什麼是抄襲？

張善政24日在臉書發文指出，「身為總統，今年七月面對郭董提出的0-6歲國家養，你說對台灣財政負荷太大」但韓國瑜不這麼認為，反而覺得郭董的政策應該納入參考，所以國政顧問團的社福和教育兩組經過多次開會後，制定出「0-6歲國家幫忙養」，韓國瑜也在11月19日與青年座談時提出，沒想到，蔡英文11月22日也提出相同政策，要加碼育兒津貼同時增加公立幼兒園，這些不是抄襲，什麼才是抄襲？

張善政質疑蔡英文，「你當時批評郭董的話，你都忘了嗎？」還是民進黨政策大轉彎已經是常態，所以見怪不怪，也覺得人民可以一再容忍空心菜治國，提不出實際政策，只會玩弄意識形態，這樣的總統再連任四年，台灣還剩下什麼，張善政直呼「真的不敢想像！」並在文末留下空心蔡又來政策大轉彎 #空心蔡拿香跟拜韓國瑜的批評。

郭台銘在國民黨初選時提出「」0-6歲國家養」引發各界熱議。蔡英文當時質疑，「0到6歲國家養」這個政策會是財政不可承受的負荷，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要，以及人民的需要，「把自己的家產拿進來講，這件事我覺得不相關。

當時行政院長蘇貞昌當時也不以為然表示，0到6歲國家養兩種可能，第一，就是亂開芭樂票。第二，就是如果要照郭台銘所開的支票，需要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？

但是，在選舉倒數50天時，蔡英文宣布，未來4年有一個計畫，現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，藉此鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，「因為國家要跟他們一起養下一代。」