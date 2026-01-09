　
地方 地方焦點

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

▲▼ 嘉義市災後復原經費不足　王美惠協調中央用預備金支援 。（圖／王美惠服務處提供）

▲▼ 嘉義市災後復原經費不足，王美惠協調中央用預備金支援 。（圖／王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

去年丹娜絲颱風及728豪雨造成嘉義市區多處嚴重受損，先前嘉義市政府已動用災害準備金進行搶修，但仍不足以因應整體復原需求，亟需中央支援。立法委員王美惠9日邀集公共工程委員會及內政部國土管理署，召開災後重建經費協調會，要求中央依嘉義市實際經費需求，請國土署將市府需要之經費，專案報請行政院核定，並以預備金支應，協助嘉義市恢復市容。會議中，國土署承諾將儘速辦理，並將嘉義市所需經費另案專報行政院。

▲▼ 嘉義市災後復原經費不足　王美惠協調中央用預備金支援 。（圖／王美惠服務處提供）

王美惠說，丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，災情嚴重，光是倒伏樹木超過 1.5 萬株、斷枝逾 2.4 萬株，園燈損壞逾 100 盞、設施受損約 400 處，修復工作艱鉅，地方財政難以獨力負擔，中央必須即時支援。

▲▼ 嘉義市災後復原經費不足　王美惠協調中央用預備金支援 。（圖／王美惠服務處提供）

王美惠表示，中央依「災後復原重建特別條例」針對道路、公共設施、橋梁、清淤編列 16.5 億元。目前已補助各縣市政府公共設施約 9.6 億元、垃圾清運約 6.7 億元，合計約 16.3 億元，現僅剩 2,000 萬元餘額，但目前嘉義市仍有 28 處公園及大量行道路樹待修復，經費尚需約 3 億元。

▲▼ 嘉義市災後復原經費不足　王美惠協調中央用預備金支援 。（圖／王美惠服務處提供）

因此，王美惠在會中要求國土署將嘉義市所需經費專案報請行政院，動用預備金支應。國土署與公共工程委員會也承諾全力支持，並請市府先行修正相關項目單價，後續採實作實算方式辦理，以利審查與發包作業加快進行。

此外，王美惠也說明，此次風災國土署已先行補助嘉義市兒童福利中心外牆整修及港坪運動公園體育館修繕，共計 1,400 萬元。王美惠強調，地方有需要，她一定全力爭取中央支援，讓嘉義市市容與各項建設早日恢復。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

王美惠嘉義市嘉義災後丹娜絲風災經費支援中央補助

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

