政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長嗆斬首被告！直播怒點名賴清德「親自出庭」：不敢來就是冤案

▲館長回應「斬首賴清德」爭議。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲館長回應「斬首賴清德」爭議。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢去年10月在直播中脫口喊出「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署今（9）日偵結，依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。消息曝光後，館長晚間再度開直播強烈反擊，公開要求兩件事，不僅申請法庭直播，更點名總統賴清德「親自出庭作證」，嗆聲「要玩就玩大的」。

「恐嚇罪很難成立」　館長質疑：他有說他很害怕嗎？

館長在直播中情緒激動表示，自己去年10月遭拘提並以15萬元交保後，案件遲遲未結，直到今天正式遭起訴。他直言已諮詢多名律師，對方皆指出恐嚇罪在實務上相當難成立，關鍵在於是否讓特定對象「心生恐懼」。

館長質疑，檢方是否曾傳喚賴清德作證？有沒有詢問過賴清德是否真的感到害怕？他更直言，「如果當事人根本不害怕，這個恐嚇罪要怎麼成立？」

▲檢方訊後以煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，諭知館長15萬元金額交保。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢方訊後以煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，諭知館長15萬元金額交保。（圖／記者陳以昇攝）

「只是照念新聞」也被告　館長氣炸嗆司法雙標

對於檢方起訴內容指他造成公眾恐慌，館長更是火冒三丈。他強調，當時只是將新聞內容貼出來照念，並回應聊天室留言，卻被認定構成犯罪，直呼「我是在恐嚇所有人嗎？法律可以這樣隨便寫？」

館長也不滿表示，檢方認定他言論已逾越言論自由保障範圍，卻完全忽略其語境與直播情緒，質疑整起案件根本是政治操作。

點名賴清德出庭　館長放話：不敢來就是司法迫害

館長隨後公開提出兩項要求，第一是申請法庭全程直播，讓全民檢視審理過程；第二則是要求賴清德親自出庭作證。他直言，「如果賴清德出來說『館長我真的很害怕』，那我們再來談。」

館長更語帶挑釁地說，「如果他不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？」他甚至強調，「只要賴清德不出庭，我就一定是無罪。」

檢方認定「斬首言論」具體化　已造成公眾恐慌

對此，新北地檢署指出，陳之漢將新聞中所提及的軍事用語「斬首行動」，惡意延伸為「將總統頭顱砍下來」的具體暴力犯罪語句，已明顯逸脫一般社會大眾可理解的範圍，難以主張受言論自由保障。

檢方認為，國家元首活動場所常有大量人潮，相關言論一旦被公眾知悉，確實可能引發公眾恐慌，加上接獲多達10件民眾檢舉，因此依法提起公訴。案件曝光後，網路上正反意見交鋒激烈，有人嘲諷「話不能亂講」，也有支持者力挺館長，認為此案已淪為政治清算。

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德總統口中的團結　須從尊重、溝通與包容做起

賴清德總統口中的團結　須從尊重、溝通與包容做起

賴總統2026元旦談話，「團結」2字是核心，開頭是「回首過去，感謝人民團結成就」，接著「展望新年，推動四個總目標」，也是以「第四，我們要促成民主團結的台灣」，開創新局，繼續寫下台灣奇蹟收尾，當然值得肯定。只是對於身居高位者，不僅要聽其言，更要觀其行，也就是還要冷靜觀察賴總統究竟會如何採取具體行動來實踐所許願景。

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

直播嗆「斬首賴清德」遭起訴　館長：果然黨檢媒三位一體不是蓋的

賴清德彈劾案辦公聽會學者名單出爐　張亞中、仉桂美、張其祿入列

賴清德彈劾案辦公聽會學者名單出爐　張亞中、仉桂美、張其祿入列

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

