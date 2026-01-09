館長嗆斬首被告！直播怒點名賴清德「親自出庭」：不敢來就是冤案

▲館長回應「斬首賴清德」爭議。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢去年10月在直播中脫口喊出「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署今（9）日偵結，依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。消息曝光後，館長晚間再度開直播強烈反擊，公開要求兩件事，不僅申請法庭直播，更點名總統賴清德「親自出庭作證」，嗆聲「要玩就玩大的」。

「恐嚇罪很難成立」 館長質疑：他有說他很害怕嗎？

館長在直播中情緒激動表示，自己去年10月遭拘提並以15萬元交保後，案件遲遲未結，直到今天正式遭起訴。他直言已諮詢多名律師，對方皆指出恐嚇罪在實務上相當難成立，關鍵在於是否讓特定對象「心生恐懼」。

館長質疑，檢方是否曾傳喚賴清德作證？有沒有詢問過賴清德是否真的感到害怕？他更直言，「如果當事人根本不害怕，這個恐嚇罪要怎麼成立？」

▲檢方訊後以煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，諭知館長15萬元金額交保。（圖／記者陳以昇攝）

「只是照念新聞」也被告 館長氣炸嗆司法雙標

對於檢方起訴內容指他造成公眾恐慌，館長更是火冒三丈。他強調，當時只是將新聞內容貼出來照念，並回應聊天室留言，卻被認定構成犯罪，直呼「我是在恐嚇所有人嗎？法律可以這樣隨便寫？」

館長也不滿表示，檢方認定他言論已逾越言論自由保障範圍，卻完全忽略其語境與直播情緒，質疑整起案件根本是政治操作。

點名賴清德出庭 館長放話：不敢來就是司法迫害

館長隨後公開提出兩項要求，第一是申請法庭全程直播，讓全民檢視審理過程；第二則是要求賴清德親自出庭作證。他直言，「如果賴清德出來說『館長我真的很害怕』，那我們再來談。」

館長更語帶挑釁地說，「如果他不敢出庭，卻判我有罪，這不是滑天下之大稽？這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？」他甚至強調，「只要賴清德不出庭，我就一定是無罪。」

檢方認定「斬首言論」具體化 已造成公眾恐慌

對此，新北地檢署指出，陳之漢將新聞中所提及的軍事用語「斬首行動」，惡意延伸為「將總統頭顱砍下來」的具體暴力犯罪語句，已明顯逸脫一般社會大眾可理解的範圍，難以主張受言論自由保障。

檢方認為，國家元首活動場所常有大量人潮，相關言論一旦被公眾知悉，確實可能引發公眾恐慌，加上接獲多達10件民眾檢舉，因此依法提起公訴。案件曝光後，網路上正反意見交鋒激烈，有人嘲諷「話不能亂講」，也有支持者力挺館長，認為此案已淪為政治清算。