不只育兒津貼加倍！蔡英文推1加倍、5增加：長照總經費未來增加至600億





▲蔡英文推1加倍、5增加。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日在台東舉行造勢晚會，提出未來4年執政的新政策，針對0-6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元成長2倍來到5000元，也就是每年補貼達60000元補助，高喊鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。不只育兒津貼加倍，小英23日再推長照2.0。其中，長照總經費將增加，從現在的400億，未來要增加到600億。

蔡英文22日表示，未來四年有一個計畫，就在現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，「我要告訴大家，年輕爸媽，告訴年輕阿公阿嬤，鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，因為國家要跟他們一起養下一代。

除了育兒津貼，小英23日再喊「一個加倍，五個增加」。蔡英文透過臉書表示，昨天宣布，準備在未來四年內推出「0到6歲國家跟你一起養」政策，今天在花蓮，進一步宣布「長照2.0升級」方案，「我們的『全齡照顧』，將有『一個加倍，五個增加』，我幫大家把重點畫起來」



蔡英文說名，一個加倍為育兒津貼從每個月2500元，加倍成每個月5000元。五個增加部分，分別是長照總經費增加：從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億；照顧家庭增加：讓更多長輩享受長照服務；服務項目增加：服務內容會更多、更豐富；日照中心增加：推動一國中學區一日照中心；平價住宿機構增加：推動一鄉鎮一住宿機構。



蔡英文說，要透過幼托和長照「一個加倍，五個增加」，讓年輕人沒負擔，家裡的長輩小孩，國家都一起來照顧，「這就是民進黨政府對國民的社會投資，不僅持續做，還要加碼做、擴大做！下一個四年，我們會全力以赴！」

其他人也看了這些...

►不分區車宜靜是誰？ 吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

►立院未過半就請辭黨主席？ 吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

►不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

►超越藍綠，就靠她了