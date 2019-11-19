不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單挨轟「史上最爛」，其中名列第12名安全名單的車宜靜引發爭議，外界傳出是國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡的閨密。對此，吳敦義19日在廣播節目中表示，車宜靜是做社會服務的，正好她的先生是救國團主任，並非以救國團主任的夫人被提名。

▲吳敦義、車宜靜。（圖／記者屠惠剛攝、讀者提供）

被問到是否滿意不分區名單，吳敦義直言「我覺得還ok」，他表示，不可能百分百讓每個希望做不分區的人通通滿意，有的排在第13、14、15、16名以後，甚至沒有排在不分區名單內，當然會有埋怨，有些人心胸很寬廣，但有些人希望自己做不分區立委，不是那麼簡單。

吳敦義認為，這份不分區名單體現了國民黨的「公正」價值，因為名單不是一人可以決定，或者少數人做決定，是由200多個中央委員與候補委員投票，至於外界質疑的「暗盤、閨密」，通通沒有。

不過，主持人詢問不分區排在第12名的車宜靜到底是誰？大家都說她是葛永光妻子，她具備什麼專業？吳敦義說，車宜靜做社會服務，做公益、女性，要優先排名，不是每個人知名度都很高，「她從事社會服務，正好她的先生是救國團主任，但她不是以救國團主任的夫人被提名。」

主持人追問，車宜靜有參加任何社團組織嗎？吳敦義回應，「有阿，我只是不認識而已。」

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