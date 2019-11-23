台南市第10屆立委選舉登記　6選區6席計有31人登記參選

▲台南市第10屆立法委員選舉登記於11月22日截止，台南市選舉委員會表示，完成登記參選台南市區域立委共計有31人。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市第10屆立法委員選舉登記於11月22日截止，台南市選舉委員會表示，完成登記參選台南市區域立委共計有31人，其中第1選區7人、第2選區3人、第3選區4人、第4選區6人、第5選區6人、第6選區5人，本次是台南市區域立委選舉區變更後的首次選舉，登記參選人數也較以往增加。

台南市選舉委員會表示，候選人名單經資格審定後，該會將於12月18日辦理號次抽籤，屆時將通知候選人參加，請候選人準時到場抽籤。

本次選舉競爭預料將相當熱烈，台南市選舉委員會也呼籲各候選人注意競選旗幟設置、噪音等相關規範，避免受罰，並期盼民眾與候選人共同杜絕賄選，打造乾淨選舉環境。

此外，為便利選舉人投票，本次選舉投開票所數量增加不少，部分選舉人的投票地點將與以往不同，台南市選舉委員會再次提醒民眾要注意投票通知單上的投票所地點，並攜帶投票通知單前往投票，以減少跑錯投票所須耗費的時間與困擾。

立法委員選舉候選人登記情形一覽表：第1選舉區蔡育輝、中國國民黨；第1選舉區黃天辰、台灣民意黨；第1選舉區康淑敏、中華聯合黨；第1選舉區賴惠員、民主進步黨；第1選舉區蘇志仁、宗教聯盟；第1選舉區顏耀星、台灣民眾黨；第1選舉區蔡承攸、合一行動聯盟；第2選舉區李武龍、中國國民黨；第2選舉區郭國文、民主進步黨；第2選舉區王章記、宗教聯盟；第3選舉區童小芸、中國國民黨；第3選舉區陳亭妃、民主進步黨；第3選舉區鄧秀寶、親民黨

；第3選舉區陳西安、無。

第4選舉區温米樂、圓黨；第4選舉區林志文、一邊一國行動黨；第4選舉區林燕祝、中國國民黨；第4選舉區林宜瑾、民主進步黨；第4選舉區林淑娟、宗教聯盟；第4選舉區蔡明峰、無；第5選舉區蔡淑惠、中國國民黨；第5選舉區林義豐、無；第5選舉區林俊憲、民主進步黨；第5選舉區陳致曉，無；第5選舉區李伯利、安定力量；第5選舉區吳炳輝，無；第6選舉區洪秀柱、中國國民黨

；第6選舉區翁語含、台灣維新；第6選舉區王定宇、民主進步黨；第6選舉區 李晉豪、安定力量；第6選舉區唐宇姮、台澎黨。