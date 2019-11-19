快訊／不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單引發黨內外負評，不只可能影響總統候選人韓國瑜選情，外界也評估政黨票流失恐失去2席。對此，國民黨主席吳敦義19日受訪時表示，不分區名單出爐前後，蔡韓民調差距縮小，沒有受什麼影響，他也強調不分區名單完全公正，「包括我的票也是用投的，127票贊成，還是有58票不贊成，這就是民主法治的時代。」

吳敦義19日接受廣播節目專訪時，拿出民調數據表示，在不分區名單還沒有提出之前，蔡韓民調差15.6％，現在縮小到8％，「是不分區的貢獻嗎？我不敢這麼講，但最少是在減縮，包括宋楚瑜出來後，照樣縮短差距，沒有受什麼影響」。

吳敦義強調，不分區名單完全公正，從七人小組提出來以後交給中常會，共同討論通過，為了慎重起見加開臨時中常會，才提中央委員全體會議，沒有所謂哪一個人可以主導，不是七人決定，也不是三、四十個中常委主導，是兩百多個中央委員去秘密投票決定的，「包括我的票也是用投的，127票贊成，還是有58票不贊成，這就是民主法治的時代」。

吳敦義強調，「從沒有這樣公正的過程，請大家翻一翻過去不分區立委怎麼產生的，只要去翻一翻就會知道。」

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