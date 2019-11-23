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間諜自爆「干預2020大選」　國台辦駁：大陸從不介入台灣選舉

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▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

外媒近日披露一名自稱中國大陸間諜的人士—王立強（Wang Liqiang，音譯），向澳洲政府投誠，聲稱大陸透過砸錢等手段干擾台灣選舉，對此大陸國台辦發言人馬曉光今晚回應重申，「大陸方面從不介入台灣地區選舉。」他強調，炮製訊息者，才是意圖干涉台灣選舉之人。

針對部分外媒和台灣媒體，報導大陸干預台灣選舉，馬曉光在今（23日）應詢表示，大陸方面從不介入台灣地區選舉。相關報導完全是無稽之談。

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文和韓國瑜，是分別由民進黨、國民黨提出的2020年台灣總統大選候選人。（合成圖／ETtoday攝影中心）

馬曉光進一步表示，「誰在這個時候炮製這樣一個訊息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉，謀取不正當選舉利益。」他說，相信廣大台灣同胞對此看得很清楚。


據《紐約時報》報導，這名「間諜」王立指出，大陸軍情單位有計畫性的干擾台灣、香港政壇，手段包括買下媒體投保、滲透大學校園、宮廟組織，甚至匯集捐款給特定候選人、操作上千個設群帳號攻擊台灣執政黨等，並已花了約2億美元投資台灣的電視台。

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

報導也提到，儘管部分內容難以證實，且他也未解釋為何忠方投入如此龐大資金，並不會被注意，但有西方外交官和媒體認為，相關資訊值得重視和注意。目前，澳洲外交部長辦公室證實，收到了王立強尋求庇護的聲明。

對此我方陸委會在今天下午透過書面回應，表示中共當局慣常利用兩岸交流機會進行統戰分化，及在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍演及武力恫嚇，企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此等手段均非常反感。同時，台灣的民主體制不容侵犯，政府會強化相關預防與人員安全管理作為，以確保明年選舉在公平、公正的基礎上進行。
 

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