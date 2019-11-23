「上梁不正下梁歪」　宋楚瑜批：總統府私菸案是官商勾結

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜在23日播出的政論節目中表示，促轉會爆發的東廠案，總統蔡英文應嚴辦，否則政府的公正性會遭到質疑，至於私菸案，整個國安體系都出了問題，「上梁不正下梁歪」。

宋楚瑜在政論節目「楷道論政」中表示，蔡英文具有溫情主義的人格特質，他也很肯定對方愛護老朋友，但促轉會爆發的東廠案不能這樣處理，「早就應該嚴辦以前的老朋友」，嚴重影響蔡政府處理不當黨產，大家會懷疑政府的公正性。

對於私菸案，宋楚瑜表示，大家只看到官商勾結的事情，「你告訴我，一個人只能在飛機上買一條菸，假如你不買酒的話，可以買兩條菸，請問有一家航次要訂1萬條菸，台灣有那麼大的飛機，可以做5000個人嗎？用個腦筋就曉得，這是官商勾結。」

宋楚瑜指出，海關也好，財政部也好，在做這個事情，但更嚴重的是，竟然調查局可以去查國安局，「而且跑到總統家裡（官邸）去找人，造反了」，全世界有誰可以跑到總統官邸去清查？這代表整個「system」發生了嚴重的問題，就是這個國安系統，「什麼原因？坦白講，上梁不正下梁歪」。

宋楚瑜認為，一個團隊要有七個要素，第一，要有領導，第二，要有經驗，第三，要有團隊，第四，要有紀律，第五，要有策略，第六，要結合民意，第七，要有執行力。

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