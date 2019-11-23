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共諜稱陸方資助韓國瑜8000萬　黃創夏：鬼扯！天大的笑話

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▲▼韓國瑜台中傾聽之旅，台中市黨部韓國瑜總部致詞。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜台中傾聽之旅，韓國瑜致詞。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

媒體報導指中國大陸間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉，2018年選舉資助韓國瑜陣營280萬美元（約台幣8690萬元）。對此，媒體人黃創夏23日認為，這傳言根本是天大的笑話。

黃創夏表示，「中共介入選舉，很有可能！韓營拿到中國資助八千萬元？此話大有問題，這個共諜可能胡說丶鬼扯！」幾天前曾經有個國際大笑話，辛巴威政府特別發表聲明感謝中國大陸政府援助辛巴威360萬美元，但中國大陸卻發現，中國大陸官方公佈的是「中國人援助辛巴威1億3680萬美元」。

黃創夏認為，「中飽私囊的大陸貪腐風氣，浮報丶虛報A錢的可能性，很高丶很高丶非常高！」這就是為什麼大家特別討厭共産黨丶不信任中國大陸的原因，「不過，要說這個大爆料是共産黨和民進黨『聯手黑韓』，絶對是天大的笑話！」

根據《紐約時報》報導，一名自稱是中國間諜的男子王力強（音譯）叛逃至澳洲，並向媒體揭露中國如何干預台灣、香港等的選局；根據他的說法，在2018年選舉中，曾協助捐款給韓國瑜陣營約280萬美元（約台幣8690萬元）。

總統蔡英文23日不約而同地呼應，中國影響台灣大選，意圖非常明顯，每一次重要選舉，都有看到中國介入的影子，愈來愈明顯也清楚。

對於傳聞，韓國瑜23日受訪動怒回應，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

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