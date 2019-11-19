快訊／立院未過半就請辭黨主席？　吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

▲吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單挨轟「史上最爛」，國民黨主席吳敦義19日受訪時，被問到若沒有達60席過半是否負責，吳敦義反問，「2008年國民黨獲得81席，加友黨有5席，合計86席，民進黨從原本91掉到27席，有鼓勵嗎？」

對於敗選與請辭黨主席的關連性問題，吳敦義也首度鬆口表示，國民黨內沒有傳統說非要怎麼樣不可，「反正就是盡其所有力量努力，全黨只要團結一致，但客觀環境若還是讓國民黨遇到挫折，不能獨責於張三或李四。」

對於不分區名單風波餘波盪漾，吳敦義於廣播節目受訪強調，不分區名單的程序完全公正，沒有所謂哪一個人可以主導，不是七人決定，也不是三、四十個中常委主導，是兩百多個中央委員去秘密投票決定的，「包括我的票也是用投的，127票贊成，還是有58票不贊成，這就是民主法治的時代。」

若立院沒有達60席過半，黨主席是否負責？吳敦義反問，「過去三十幾席有人負責任嗎？2008年國民黨獲得81席，加友黨有5席，合計86席，民進黨從原本91掉到27席，有鼓勵嗎？」

他強調，國民黨內沒有傳統說非要怎麼樣不可，「反正就是盡其所有力量努力，全黨只要團結一致，但客觀環境若還是讓國民黨遇到挫折，不能獨責於張三或李四。」

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