感冒發燒不休假...陳其邁高雄參訪校園、傳統養殖業：跟大家有約一定來！

▲陳其邁訪視青農。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁「緊緊緊」個性眾所皆知，一如往常忙著跑行程的他，22日回到家鄉高雄跑行程，卻被大家發現似乎感冒了。陳其邁一連參訪高雄市大寮國中體育發展成果，以及青農傳統養殖業，他致詞時透露其實昨晚臥床發燒，不過跟大家有約，自己醫定要來。

陳其邁跑行程被大家發現鼻音很重，他說自己確實感冒了，昨天晚上還臥床發燒，還在想今天能不能來，「跟大家有約不來對不起自己，雖然不舒服拖著身子也要來。」

陳其邁晚間透過臉書發文，他提到，今天與林岱樺一起參訪高雄市大寮國中體育發展成果，侯長文校長很用心，說要把大寮國中成為正能量，激勵每個小朋友成長，「我深深的向他鞠躬，謝謝他」。

陳其邁提到，自己也為學子們帶來好消息，教育部今年補助國中小設置風雨球場，其中高雄市共1.42億，有15所國中小獲補助，改善室內運動空間不足，讓孩子們以後體育課程可以不受天候影響。

陳其邁接著到林園看在地石斑魚青農蘇德威兄弟。他介紹，年輕人接手父親的養殖場，從要求飼料證明書、到做好產銷履歷，成為全台灣第一家拿到清真認證的石斑魚養殖業者，提高石斑魚的附加價值，更多次參與國際食品展。

陳其邁說，林園濕地公園的夕陽是令人懷念的故鄉美景。青年返鄉，將創新技術導入傳統養殖業。映著夕陽，蘇爸爸露出得意的笑容告訴自己，「我的兩個兒子比我厲害！」蘇德威則告訴他，希望有一天可以證明，「我是林園人我驕傲！」

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