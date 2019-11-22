大選登記截止！「英德配」拚連任　對決藍營「韓張配」、「宋余配」

▲蔡英文、賴清德登記參選，挑戰藍營候選人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入倒數五十多日，22日迎來候選人登記截止。根據中選會新聞稿，第15任總統、副總統已於22日完成登記，共有3組總統、副總統選舉候選人完成登記。將由拚連任的「英德配」，對戰國民黨的「韓張配」以及親民黨的「宋余配」。

2020總統選戰相當精彩，早在登記前就有各種組合可能性，包含台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平都是外界猜測的總統候選人選。不過，隨著22日中選會登記截止，選戰最終確認只有三組候選人。

2020大選總統選舉部分，三組候選人分別為民進黨、爭取連任的總統蔡英文搭配前行政院長賴清德的「英德配」；國民黨則推出由高雄市長韓國瑜搭配前立法院長張善政的「韓張配」；親民黨部分則為多次參選落敗這次還要再挑戰的宋楚瑜，搭配余湘組成「宋余配」。

中選會表示，預計在12月9日辦理第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤。

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