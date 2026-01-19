越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

▲486先生建議大掃除應「先丟、再掃、由上而下、由內而外」。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

農曆春節倒數，許多家庭已開始著手除舊佈新。在傳統習俗中，大掃除不僅是環境清潔，更象徵「掃走晦氣、迎來好運」。家事達人、同時也是民俗專家的486先生提醒，年前大掃除藏有不少眉角，若忽略氣場流動與清掃邏輯，恐怕連好運都一起被掃出門。

486先生指出，許多人一拿起清潔工具就從地板開始猛掃，卻忽略了關鍵原則。正確流程應該是「先丟、再掃」，先進行斷捨離，把缺角碗盤、故障家電、過期雜物清理乾淨，避免老舊物品堆積形成穢氣，影響整體居家能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在實際清潔順序上，則要牢記「由上而下、由內而外」。先處理天花板、燈具、櫃子頂端等高處灰塵，最後才是地面，避免二次污染；清掃路線則從屋內最深處一路往門口推進，象徵將過去一年的霉運與不順徹底「送出家門」。

▲玄關象徵財氣入口。（圖／486先生提供；以下同）

其中幾個空間更被點名是年前打掃的重中之重。他進一步說明，玄關是全家的進氣口，鞋櫃若雜亂、發臭，不只影響觀感，也容易阻擋財氣，建議淘汰破鞋、保持通風乾燥，讓好運順利進門。

▲冰箱在風水中象徵「聚寶盆」。

廚房象徵家中財庫，冰箱更被視為「聚寶盆」，過年前應檢查食材是否過期，徹底清潔後再補齊新鮮食物，寓意來年衣食無缺；浴室則屬陰濕之地，水垢、霉斑與排水孔堵塞都可能影響健康運，年前進行深層除霉清潔，有助於新年運勢重整。

▲居家風水中，浴室影響健康運勢。

最後486先生表示，隨著科技進步，打掃方式也悄悄升級。傳統掃把容易揚塵，可選用吸拖合一的無線吸塵器或自動掃地機，不僅省時省力，也更符合現代家庭的清潔與衛生需求。年前時間寶貴，方法對了，不只掃得乾淨，也能把好氣場一起迎進新的一年。