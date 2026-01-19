　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

▲年前大掃除「先丟、再掃、由上而下、由內而外」原則。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲486先生建議大掃除應「先丟、再掃、由上而下、由內而外」。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

農曆春節倒數，許多家庭已開始著手除舊佈新。在傳統習俗中，大掃除不僅是環境清潔，更象徵「掃走晦氣、迎來好運」。家事達人、同時也是民俗專家的486先生提醒，年前大掃除藏有不少眉角，若忽略氣場流動與清掃邏輯，恐怕連好運都一起被掃出門。

486先生指出，許多人一拿起清潔工具就從地板開始猛掃，卻忽略了關鍵原則。正確流程應該是「先丟、再掃」，先進行斷捨離，把缺角碗盤、故障家電、過期雜物清理乾淨，避免老舊物品堆積形成穢氣，影響整體居家能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在實際清潔順序上，則要牢記「由上而下、由內而外」。先處理天花板、燈具、櫃子頂端等高處灰塵，最後才是地面，避免二次污染；清掃路線則從屋內最深處一路往門口推進，象徵將過去一年的霉運與不順徹底「送出家門」。

▲小心越掃越衰！農曆年前大掃除「眉角」多 順序錯了財氣留不住？（圖／486先生提供）

▲玄關象徵財氣入口。（圖／486先生提供；以下同）

其中幾個空間更被點名是年前打掃的重中之重。他進一步說明，玄關是全家的進氣口，鞋櫃若雜亂、發臭，不只影響觀感，也容易阻擋財氣，建議淘汰破鞋、保持通風乾燥，讓好運順利進門。

▲小心越掃越衰！農曆年前大掃除「眉角」多 順序錯了財氣留不住？（圖／486先生提供）

▲冰箱在風水中象徵「聚寶盆」。

廚房象徵家中財庫，冰箱更被視為「聚寶盆」，過年前應檢查食材是否過期，徹底清潔後再補齊新鮮食物，寓意來年衣食無缺；浴室則屬陰濕之地，水垢、霉斑與排水孔堵塞都可能影響健康運，年前進行深層除霉清潔，有助於新年運勢重整。

▲小心越掃越衰！農曆年前大掃除「眉角」多 順序錯了財氣留不住？（圖／486先生提供）

▲居家風水中，浴室影響健康運勢。

最後486先生表示，隨著科技進步，打掃方式也悄悄升級。傳統掃把容易揚塵，可選用吸拖合一的無線吸塵器或自動掃地機，不僅省時省力，也更符合現代家庭的清潔與衛生需求。年前時間寶貴，方法對了，不只掃得乾淨，也能把好氣場一起迎進新的一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【沒車票被請下車】男乘客直接躺地上不動了

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

獨／11歲女童急性心肌炎不治　驗出「B19病毒」

更多熱門

相關新聞

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

農曆新年前大掃除是台灣家庭傳統的「年度重置」時刻。新北市環保局鼓勵市民提早行動，透過環境整理、垃圾清除，將霉運掃除，迎接好運、財氣與福氣。今（17日）上午於石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動整理環境，迎接煥然一新的農曆新年。

關鍵字：

大掃除除舊佈新486先生家事達人民俗斷捨離風水玄關冰箱浴室掃地吸塵新年好運居家清潔

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面