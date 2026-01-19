小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

▲死者廖翁是宮廟乩身，晚間會協助信徒問事。（圖／翻攝宮廟粉絲專頁）



記者黃資真／新北報導

新北市蘆洲區一對廖姓、謝姓夫妻18日中午被發現陳屍住處，共身中37刀倒臥血泊慘死，警方認為36歲廖姓兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。而夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」其實是當地知名銅板美食，案件曝光後引來不少網友留言哀悼。

根據警方調查，廖姓死者與妻子在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，因價格親民廣受在地好評，夫妻倆平常在家擀麵糰，每天早上10時出門做生意，蔥油餅賣光就返回租屋處，在Google評論上幾乎是正面回饋居多。

▲知名銅板美食「小貨車蔥油餅」寫著永久歇業。（圖／翻攝自Google地圖，下同）



幾個月前，就有一些網友留言大讚「路口這家蔥油餅攤，數十年如一日，只賣兩種口味卻深受歡迎，現做的蔥油餅，餅皮香酥，搭配獨家辣醬，簡單卻不簡單」、「老闆桿出來的蔥油餅又Ｑ又好吃，老闆娘態度客氣，都很細心詢問要加什麼醬料，真的大推」、「小時候每天放學都會跟阿嬤一起來買，現在偶爾經過聞到香味還是會喚起很多回憶」、「從小吃到大，加蛋很好吃」，大多稱讚蔥油餅點價格實惠又美味。

▲網友留言哀悼表達不捨。



然而夫妻倆在17日晚間不幸身中多刀，在家中身亡，消息一出引來許多網友評論留言哀悼「真的沒想到⋯雖然只吃過幾次，但每次經過還是很常看到要排隊，望安好」、「老闆、闆娘一路好走，好吃的蔥油餅我們不會忘記」、「謝謝您帶給三重人的美味與小確幸，一路下來真的辛苦了，一路好走 R.I.P」，目前該店狀態也被顯示為「永久歇業」，備感哀傷。