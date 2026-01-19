狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！搭小黃南下逃逸中

▲蘆洲蔥油餅夫妻雙亡，犯嫌兒正面照曝光。（圖／翻攝宮廟粉絲專頁）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區18日中午傳出逆倫命案！67歲廖姓男子與75歲陳姓妻子被人發現陳屍於住家客廳，地面上滿是血跡，而其36歲廖姓兒子被監視器拍到前一晚離開住家的畫面，警方認為廖姓兒子涉有重嫌，目前仍在追緝中，而廖姓兒子的正面曝光。

夫妻生活單純 獨子毒品前科、遊手好閒

根據警方調查，廖姓死者與妻子在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，因價格親民廣受在地好評，夫妻倆每天早上10時出門做生意，蔥油餅賣光就返回租屋處，廖姓死者另外還與陳姓表妹當地經營宮廟，由他擔任乩身，每週二、四、六晚間7時會協助信徒問事，生活相當單純，並未與他人交惡。

死者夫妻育有獨子廖男，廖男過去有毒品前科，平日沒有工作，吃穿用度全靠偶爾打零工以及父母資助，監視器17日晚間拍下，廖姓死者結束問事後，約晚間9時返回住處，獨自開門上樓，而廖男則是於晚間9時31分走下樓，騎乘機車離開住家。

▲陳姓表妹進門驚見表哥、表嫂倒臥客廳血泊中。（圖／記者陳以昇翻攝）

表妹驚見表哥表嫂陳屍血泊 2死者共遭砍37刀慘死

陳姓表妹18日因聯繫不上廖姓死者，遂前往廖家按電鈴，但並未有人應門，她隨後撥打廖姓死者的手機，卻只聞手機鈴聲，屋內卻未有其他動靜，因此察覺不對勁報警處理。警方、里長會同鎖匠開門，驚見廖姓夫妻倒臥客廳慘死，現場滿地是血，全案因此曝光。

根據警方初步檢視，廖姓死者後腦、左手、手肘有抵禦傷勢，共受有24刀，許姓妻子則是背部、後腦、左右手有傷，共受有13刀，其中頭部因猛烈撞擊凹陷，2人身上的傷勢刀刀見骨，相當駭人。

獨子涉重嫌棄車三重 搭計程車逃往南部

而涉有重嫌的廖男正面照曝光，只見他的身影曾出現在宮廟照片中，與其他人員同樣身穿印有宮廟名稱、圖案的白色上衣，根據警方調查，廖男將機車棄置三重後，改搭計程車往南部逃逸，正全力追查其下落中。