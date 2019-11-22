歡迎台商回台！政院再祭3措施：將釋出600公頃土地





▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為歡迎台商回台投資，行政院將再祭出3大措施。行政院政務委員龔明鑫22日表示，政府預計2年內將提供600百公頃工業區與科學園區土地；針對中小企業信保基金200億擔保額度也將加碼；另外，對於領航企業研發深耕計畫，政府將提供研發補助。

台商回流7000億遭到藍營質疑，行政院長蘇貞昌21日表示，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇貞昌指出，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

龔明鑫22日批評，透過台商回台投資方案，高雄市有1400多億，身為高雄市長的韓國瑜卻不清楚，「也許是現在在請假」。他強調，政府推動各項投資台灣方案，針對新的投資動能，未來四年要把台灣塑造成亞洲高階製造研發中心，將過去在國外的台商，把高階產能、技術引回台灣。

龔明鑫也提出相關具體做法，首先是供應鏈完整化，面對台商外資來台投資，規劃好的投資案件如期落實；針對廠房、土地利用，經濟部盤點中南部工業區，預估2021年至少有500公頃可提供給台商應用，南科橋頭科學園區、南科第三期擴建基地部分，2021年也可提供另外100多公頃土地，加總起來政府2年內提供600公頃土地給台商利用。

領航企業研發深耕計畫部分，政府提供佈局合作方案，研發上政府將提供研發補助；最後打造綠色供應鏈，面對氣候變遷情況，能源轉型往綠能方向，供應鏈體系採用綠電，預計2025年達成全國25％綠能發電。

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