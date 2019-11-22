　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歡迎台商回台！政院再祭3措施：將釋出600公頃土地

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為歡迎台商回台投資，行政院將再祭出3大措施。行政院政務委員龔明鑫22日表示，政府預計2年內將提供600百公頃工業區與科學園區土地；針對中小企業信保基金200億擔保額度也將加碼；另外，對於領航企業研發深耕計畫，政府將提供研發補助。

台商回流7000億遭到藍營質疑，行政院長蘇貞昌21日表示，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇貞昌指出，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

龔明鑫22日批評，透過台商回台投資方案，高雄市有1400多億，身為高雄市長的韓國瑜卻不清楚，「也許是現在在請假」。他強調，政府推動各項投資台灣方案，針對新的投資動能，未來四年要把台灣塑造成亞洲高階製造研發中心，將過去在國外的台商，把高階產能、技術引回台灣。

龔明鑫也提出相關具體做法，首先是供應鏈完整化，面對台商外資來台投資，規劃好的投資案件如期落實；針對廠房、土地利用，經濟部盤點中南部工業區，預估2021年至少有500公頃可提供給台商應用，南科橋頭科學園區、南科第三期擴建基地部分，2021年也可提供另外100多公頃土地，加總起來政府2年內提供600公頃土地給台商利用。

領航企業研發深耕計畫部分，政府提供佈局合作方案，研發上政府將提供研發補助；最後打造綠色供應鏈，面對氣候變遷情況，能源轉型往綠能方向，供應鏈體系採用綠電，預計2025年達成全國25％綠能發電。

其他人也看了這些...

不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的
立院未過半就請辭黨主席？　吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四
不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
聲林決賽／總冠軍出爐！李艾薇無懸念奪冠
公館老店「陳三鼎」驚傳歇業！　無預警關門數日爆：準備脫手頂讓
《聲林2》總決賽LIVE「直播觀眾突破10萬」！　全網鎖定4
快訊／汽車闖平交道遭自強號撞擊！　台中新烏日雙向不通
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

感冒發燒不休假...陳其邁高雄參訪校園、傳統養殖業：跟大家有約一定來！

大選登記截止！小黨參選爆炸19政黨搶不分區　412人搶攻區域立委

懶人包／楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席　高雄區域立委候選人名單出爐

大選登記截止！「英德配」拚連任　對決藍營「韓張配」、「宋余配」

歡迎台商回台！政院再祭3措施：將釋出600公頃土地

懶人包／台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！

證實見吳敦義　郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

懶人包／43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽

「一到選舉就抹黑」　韓國瑜訪基層嘆...民進黨已失去價值

懶人包／桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」

快訊／台中女駕駛闖平交道遭「自強號撞爆」！　新烏日雙向不通

狂！出門玩把新車開回家　秋冬補助住雲林折1千再加碼抽汽車大獎

感冒發燒不休假...陳其邁高雄參訪校園、傳統養殖業：跟大家有約一定來！

王令麟欣慰「年輕人在《聲林》圓夢」　蕭敬騰宣布：第3季正式開始！

整理紗線「機械突啟動」！女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

與香港站一起…但「也與習主席站一起」　川普：「非常接近」達成貿易協議　

「想陪女兒長大！」確診晚期卵巢癌　30多歲媽忍痛化療70多次

老婦外出就醫迷途　暖警幫騎鐵馬護送平安返家！

克莉絲汀史都華油頭帥度逼人　下秒再現「脱序舉動」評價兩極

大選登記截止！小黨參選爆炸19政黨搶不分區　412人搶攻區域立委

政治熱門新聞

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

現職警列不分區立委名單！妻是爆紅超正女醫

快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」：育兒津貼每年6萬

台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

歡樂無法黨告別2020大選　結局影片惹哭網

核廢機密公文　蘭嶼人根本沒同意

神比喻兩岸關係　韓：台灣是漂亮小姐跟三個男生打麻將

韓國瑜30年前成立同鄉會也被查帳

陳水扁批柯文哲　「害死蔡英文」

賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

高美蘭請辭觀光局主任秘書

柯文哲轟王獻極不要臉：花東pm2.5很低

騙「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文今道歉

韓國瑜陷房產風波　火大開砲：你段宜康是什麼咖？

更多熱門

相關新聞

2020桃園立委大選　「他」影響藍綠席次

2020桃園立委大選　「他」影響藍綠席次

2020立委大選受理登記於22日截止，桃園市在區域立委部分，共有28人完成登記，應選6席，藍、綠兩大政黨各喊出6席全拿，在總統選舉加溫下，已勤耕基層多年的桃園市長鄭文燦，其所獲得桃園市民的高支持度，能否轉移成為支持綠營立委參選人的選票，將是綠營勝敗及贏取席次的重要關鍵因素。

台南區域立委候選人名單出爐！

台南區域立委候選人名單出爐！

證實見吳敦義　郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

證實見吳敦義　郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

台中市區域立委候選人名單一次看

台中市區域立委候選人名單一次看

桃園30位區域立委候選人名單一次看

桃園30位區域立委候選人名單一次看

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配台商

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

快訊／孫安佐發聲了！6點聲明反擊米砂

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

熱騰騰2020年星座運勢來了

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面