大選登記截止！小黨參選爆炸19政黨搶不分區　412人搶攻區域立委





▲吳敦義、卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入倒數五十多天，22日迎來候選人登記截止。根據中選會新聞稿，第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉候選人完成登記。在立委部分，這次小黨參選爆炸，共有19個政黨要搶不分區席次，區域立委則有412人登記參選。

中選會22日表示，第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，共有3組總統、副總統選舉候選人完成登記，412位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及11位山地原住民立法委員候選人完成登記，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉則有19個政黨，共提出217位候選人名單。

不分區立委部分，共有19個政黨登記，包括民進黨登記33席、國民黨登記31席、親民黨登記22席、勞動黨登記2席、綠黨登記6席、台灣民眾黨登記28席、台灣團結聯盟登記7席、國會政黨聯盟登記6席、時代力量登記11席、宗教聯盟登記8席、台灣基進登記6席、新黨登記10席、台灣維新登記6席、台澎黨登記4席、中華統一促進黨登記7席、喜樂島聯盟登記6席、合一行動聯盟登記8席、一邊一國行動黨登記6席及安定力量登記10席。

其中，國民黨這次不分區名單因為「親中」引起不少討論。民進黨主席卓榮泰20日晚間在臉書發文向國民黨主席吳敦義喊話，「我黨的名單當然有應受檢討之處，但貴黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞。」

卓榮泰強調，「吳主席，最後關鍵時刻已迫在眼前，為您的歷史評價，更為中華民國的安全與穩定發展，這一次您一定要做出正確的決定，才不會讓全國人民倍感威脅，懇請深思深思再慎思！」

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