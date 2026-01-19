備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

▲民眾黨立委黃國昌19日下午在立法院受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部今（19日）下午針對1.25兆軍購案公布可公開項目，不過先前民眾黨已預告今自己黨版的相關特別條例。對此，民眾黨主席黃國昌表示，在今天開會以前，民眾黨團的版本事實上已經準備好了，他本來希望今天開完會以後，能夠針對國防部跟美國這一邊認為有需求的部分，民眾黨團再做一些調整，不過今天委員會開會的狀況，他接下來這幾天會好好地思考，這件事情到底要怎麼處理。黃國昌也感嘆，今天這個委員會開完了以後，感覺只是過水，因為沒辦法得到充足的資訊。

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢，全程採秘密會議進行；顧會後受訪表示會就可公開部分，同日下午送資料到立法院。不過，黃國昌日前率團閃電訪華府，與美官員商討1.25兆軍購案，返台後預告針對相關軍購案提黨版的特別條例。

針對上述民眾黨軍購特別條例的進度，黃國昌19日下午受訪表示，「唉，這就是我說的啦，我說今天這個委員會開完了以後，我感覺只是過水」，因為除了沒有辦法得到充足的資訊，還有一個更大的問題，就是如果按照今天這種審查方式跟審查密度的話，他還真不知道接下來特別條例到底要怎麼審。

黃國昌說，在今天開會以前，民眾黨團的版本事實上已經準備好了，他本來希望今天開完會以後，能夠針對國防部跟美國這一邊認為有需求的部分，民眾黨團再做一些調整，不過今天委員會開會的狀況是，他準備很多資料，結果上去5分鐘，召委就站起來示意結束，他可能接下來這幾天會好好地思考，這件事情到底要怎麼處理。

黃國昌指出，民眾黨在做相關的事情的時候，基本上都是負責任地扮演把關的角色，不是閉著眼睛給預算就叫做支持國防。黃也說，他從美國回來的時候說過，對於當初民眾黨支持丟了4000億下去搞潛艦國造，他非常地後悔，如果早知道那些資訊的話，根本不會同意這樣的計劃。

黃國昌表示，有這樣的前車之鑑，這一次史上最高的1.25兆軍購案，最起碼國防部願意承認有3000億以上跟對美採購沒有什麼關係，那其他跟對美採購有關係的部分，有一些細部品項已經不是機密的部分，「我們可以逐項公開來談」，還是機密的部分就會比較困難一點。