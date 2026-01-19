1月底徵召何志偉選桃園？　民進黨：選對會完全沒討論

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有媒體報導指出，1月底前將徵召總統府副秘書長何志偉戰桃園市長。對此，民進黨發言人吳崢今（19日）於選對會後表示，「迄今為止是完全沒有討論」。

備戰2026地方大選，民進黨陸續提名各縣市長參選人，目前已確定提名嘉義市王美惠、台東縣陳瑩、台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、新北市蘇巧慧、苗栗縣陳品安、雲林縣劉建國、彰化縣陳素月、基隆市童子瑋、南投縣温世政。

3初選區結果已於上周出爐，民進黨選對會今（19日）下午開會，確認初選3縣市提名，民進黨發言人吳崢會後轉述，今日選對會做出的結論就是建議中執會在這周開會時，依照初選民調結果，在嘉義縣提名蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長；在台南市提名陳亭妃代表民進黨參選台南市長；在高雄市則提名賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。至於其他連任縣市的提名，會在後續規劃進行。

吳崢也說，今天選對會沒有針對北桃人選做相關討論。至於《民視》報導指出，民進黨各派系初步達共識，1月底要徵召何志偉來選桃園市長一事，吳崢表示，其實選對會每個禮拜這樣開，開了這麼多次會議，「迄今為止是完全沒有討論」。

此外，與會人士私下也透露，秘書長徐國勇會中表示，「完全沒討論」何志偉這件事；且下周也沒有選對會和提名記者會，下次選對會開會時間為2月2日下午，預計處理連任縣市提名。