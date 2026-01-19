邱毅：賴清德將用更狠手段對付政敵　檢察官已蓄勢待發等著黃國昌

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》遭羈押禁見，綠營則紛紛開轟。對此，前立委邱毅今（19日）表示，從蔡正元將入監服刑、館長被提起公訴、馬德收押禁見，賴清德只會用更狠手段對付政敵，綠色恐怖時代真是來了。他也認為，政治人物裡面，現在黃國昌最危險，賴清德等著2月1日，黃國昌沒了立委保護傘，檢察官的雷霆手段已蓄勢待發。

邱毅表示，中天記者馬德(林宸佑)被收押禁見了，這不是單一事件，從蔡正元即將入監服刑、館長被提起公訴、馬德收押禁見，賴清德準備用司法手段來政治追殺，應該是很清楚可被預期的事。

邱毅表示，馬德本名叫林宸佑，他的罪名是違反國安法，跟早幾年對付王炳忠等人的手法差不多，只是賴清德比蔡英文更狠，蔡英文還只對王炳忠等人限制出境，賴清德對林宸佑竟使出收押禁見。

邱毅認為，馬德不會是最後一個，檢察官狠咬林宸佑，目的在殺雞儆猴，警告媒體別造次，才能免掉禍從天上來。

邱毅說，政治人物裡面，現在黃國昌最危險，賴清德就在等著2月1日，那時黃國昌沒了立委保護傘，檢察官的雷霆手段已蓄勢待發。

邱毅認為，賴清德現在是杯弓蛇影，但別人怕了會反省會改正，賴清德他不會，他只會用更狠的手段去對付政敵，或是反對他、批評他的人，綠色恐怖時代真是來了！

中天發聲明 「毫無所悉，無可回應」

針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視台發表聲明指出，對相關案情「毫無所悉，無可回應」，並澄清外傳中天遭搜索「並非事實」，呼籲外界切勿傳播假訊息。中天強調，期盼司法公正審理，勿枉勿縱，「天佑台灣」。

▼國民黨前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）