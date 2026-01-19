　
政治

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

▲▼國民黨鄭麗文主席率副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、文傳會主委吳宗憲，前往宏國大樓拜會前立法院長王金平，並致贈最高顧問聘書。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國；又傳出停擺9年的國共論壇將於1月底舉行，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往。鄭麗文今（19日）卻直呼，還沒有進到正式期程，媒體都幫我編很多故事，「我講的是不用急啦！」至於真的成行的話，鄭麗文也認為是對國民黨的大利多跟大加分，「現在是我在主導議題，因此引來民進黨無情批判跟抹黑，但我不懼爭議！」

鄭麗文今日中午接受「中午來開匯」專訪時面對主持人黃光芹提問，國共論壇是否如期舉行，「鄭習會」在安排當中嗎？鄭麗文表示，若成行，這會是國民黨的大利多跟大加分，如果因為民進黨亂扣帽子國民黨就不做，「那就回家睡覺了」，反正做什麼都會被罵，因此不需要因為民進黨來自我設限，民進黨都要用司法對付國民黨，若國民黨真的綁手綁腳，那日子都不用過了，應該是要讓民進黨知道這招無效，大罷免賣芒果干賣出反感來了，無效了！

鄭麗文強調，台灣有各個不同的領域產業需要兩岸交流，不只是藍營內部殷殷期盼兩岸和平，國際社會也是如此，「國際媒體都要來訪問我，排隊排超長，都要來見我，都想表達這是無比艱困的工作，但都期待兩岸一定要和平。」她認為，國民黨不習慣主導議題的能力，但現在都是她在主導議題，所以才會引來執政黨的攻擊，「不要畏懼，因為現在是我們在主導議題」，她指出，希望兩岸交流可以討論氣候變遷、AI等議題，相關交流當然要展開。

至於和習近平的會面，鄭麗文希望上半年完成，下半年就要鎖定在地方選舉。主持人黃光芹問，有在安排期程嗎？鄭麗文直呼，「沒有啦！」媒體還報導她過年前就要去北京，很愛幫她編故事，這不可能黑箱秘密進行，一旦確定行程，一定會對外公布，請外界不用急。
 

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防預算特別條例提黨版，國民黨也傳出將跟進自提黨版。但國民黨立法院黨團書記長羅智強今（19日）未明確表示是否會自提黨版，僅說，軍購條例怎樣制定、編列比較有合理性，相關情況，國民黨會全盤考慮，有明確做法會跟大家說明。據了解，國民黨團尚未有自提黨版規劃。

