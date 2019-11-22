2020桃園立委大選　「他」雖未參選卻影響藍綠席次關鍵

▲桃園市長鄭文燦（左三）獲得桃園市民的高支持度，能否轉移成為支持綠營立委參選人的選票，攸關綠營勝敗及席次。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選受理登記於22日截止，桃園市區域立委部分，共有28人完成登記，應選6席，藍、綠兩大政黨各喊出6席全拿，在總統選舉加溫下，已勤耕基層多年的桃園市長鄭文燦，其所獲得桃園市民的高支持度，能否轉移成為支持綠營立委參選人的選票，將是綠營勝敗及贏取席次的重要關鍵因素。

桃園市過去因有10萬眷村人口，長期做為藍營的鐵票部隊，因此選民結構呈現「藍大於綠」局面，然此一選民結構，在眷村人口淍零以及外縣市移入人口日增下，使藍綠板塊出現變化。2012年國民黨在桃園立委選戰大勝，揮出全壘打，連綠營票倉的第二選區也拿下，讓民進黨遭到慘敗。

然選民對政治人物的要求是嚴苛的，「做不好，就換人！」是大小選舉中的重要法則。2016年大環境丕變，國民黨只在眷票居多的第三選區及第五選區固守住陳學聖和呂玉玲2席，其餘3席由民進黨搶下，而被民進黨拿下的第一、第二、第四選區，分別是鄭寶清、陳賴素美、鄭運鵬3人與國民黨落敗的楊麗環、廖正井、陳根德票數差距並不大，另第六選區則由無黨籍、民進黨禮讓的趙正宇，打敗尋求連任、原各方看好的時任立委的孫大千。

2016年桃園立委選戰，國民黨挫敗，與藍營鐵粉不滿年金被改革、發動拒投票、及上任市長年餘的鄭文燦「日日都是選舉天」般的勤耕基層，且擅於「人性化」的選戰策略在在有關，讓市民將支持鄭轉移至其強力輔選的黨籍立委參選人，使民進黨在立院拿下過半席次。

時隔4年，民進黨在立院的表現，雖廣受爭議，然從中央到地方，皆由民進黨執政的桃園，在鄭文燦掌控雄厚的行政資源，以及其所獲得桃園市民的高支持度，能否轉移成為支持綠營立委參選人選票，將是綠營勝敗及贏取席次的重要關鍵因素。

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