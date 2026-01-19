　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新民調柯志恩領先賴瑞隆　藍議員喊實力不藏了！曝一罕見現象

▲▼賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

▲2026高雄市長選戰，賴瑞隆將對決柯志恩。（ETtoday／資料照合成圖）

記者賴文萱／高雄報導

2026年高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%。國民黨高雄市立委陳麗娜直言，真實民調出爐，柯志恩實力不藏了，且綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，極為罕見的現象說明綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

對於民進黨初選後首份民調結果，陳麗娜直言，「真實民調出爐，柯志恩實力不藏了！」，她說，民進黨初選基本上就是顧電話、派系動員大戰，非綠選民基本上吃瓜看大戲，以至民調結果大大失真，民進黨候選人個個虛胖，柯志恩則是被嚴重低估。如今初選鬧劇結束，民調回歸正常，這時候的數據才值得大家參考。

陳麗娜說，她一直認為民進黨由新潮流系的賴瑞隆委員出線後，今年的市長選舉其實已經不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決。阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。

▲▼ 賴瑞隆初選勝出！藍議員曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

▲陳麗娜說，賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。（圖／陳麗娜提供）

其實民進黨內部也是明智的，媒體的交叉分析指出，泛藍支持者高達92.2%支持柯志恩，但泛綠支持者只有69.8%支持賴瑞隆。綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

陳麗娜表示，新潮流的特性是，說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期？ 新潮流雖爛，但很會打選戰。這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力。

陳麗娜強調，柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵。 因為新潮流的奧步力，真的超乎想象。畢竟，當年連最善良的黃俊英老師，都被他們一招走路工翻盤！

▲ET民調／2026高雄市長藍綠對決，柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／2026高雄市長藍綠對決，柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點。（圖／ETtoday民調雲）

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

民進黨高雄市長初選今（13日）公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。賴瑞隆表示，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。懇請高雄市民們，持續給他鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

