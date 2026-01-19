最新民調柯志恩領先賴瑞隆　藍議員喊實力不藏了！曝一罕見現象

▲2026高雄市長選戰，賴瑞隆將對決柯志恩。（ETtoday／資料照合成圖）

記者賴文萱／高雄報導

2026年高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%。國民黨高雄市立委陳麗娜直言，真實民調出爐，柯志恩實力不藏了，且綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，極為罕見的現象說明綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

對於民進黨初選後首份民調結果，陳麗娜直言，「真實民調出爐，柯志恩實力不藏了！」，她說，民進黨初選基本上就是顧電話、派系動員大戰，非綠選民基本上吃瓜看大戲，以至民調結果大大失真，民進黨候選人個個虛胖，柯志恩則是被嚴重低估。如今初選鬧劇結束，民調回歸正常，這時候的數據才值得大家參考。

陳麗娜說，她一直認為民進黨由新潮流系的賴瑞隆委員出線後，今年的市長選舉其實已經不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決。阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。

▲陳麗娜說，賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。（圖／陳麗娜提供）

其實民進黨內部也是明智的，媒體的交叉分析指出，泛藍支持者高達92.2%支持柯志恩，但泛綠支持者只有69.8%支持賴瑞隆。綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。

陳麗娜表示，新潮流的特性是，說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期？ 新潮流雖爛，但很會打選戰。這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力。

陳麗娜強調，柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵。 因為新潮流的奧步力，真的超乎想象。畢竟，當年連最善良的黃俊英老師，都被他們一招走路工翻盤！