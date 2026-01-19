備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練　模擬大型賣場火災搶救

▲南消第六大隊於119消防節選定家樂福安平店，實兵模擬大型賣場火災搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，各大量販賣場即將迎來年貨採買人潮，為強化大型公共場所火災應變能力，台南市政府消防局第六大隊19日配合「119消防節」，特別選定人潮密集的家樂福安平店，辦理大型賣場火災搶救實兵演練，從員工自衛消防編組啟動到消防人員進場攻堅，全程模擬實際火災狀況，過程緊湊逼真。

消防局指出，大型量販賣場具有空間廣闊、貨架林立、商品堆疊密集等特性，一旦發生火災，往往伴隨高火載量、濃煙蓄積及逃生動線複雜等搶救困難因素，不僅影響民眾避難，也增加消防人員進入火場搜救的風險。

此次演練即針對大型賣場常見風險設計情境，重點放在滅火攻擊、人命疏散、無線通訊與水源佔據等關鍵環節。演練一開始，由賣場員工依程序啟動自衛消防編組，第一時間進行民眾疏散並嘗試初期滅火；隨後消防車組到場，迅速佔據消防栓及周邊水源，確保供水穩定不中斷。

為避免大型空間內無線電死角影響指揮，消防人員也同步進行無線通訊測試，確認賣場深處及複雜區域通訊暢通。搜救小組則穿戴完整防護裝備深入模擬火場，在濃煙環境中搜尋受困人員，並配合排煙與滅火作業，全面檢視救災流程。

市長黃偉哲表示，春節是國人最重要的節日之一，各大賣場、百貨公司將湧入大量採買人潮，市府對公共場所安全一向採最高標準檢視，透過實地演練找出潛在風險，目的就是讓市民「買得開心、逛得安心」，平安過好年。

消防局長楊宗林指出，大型空間火災搶救難度高，唯有透過平時不斷演練，讓消防人員熟悉轄區場所特性，並強化各單位戰術配合，才能在災害發生時有效降低人命與財產損失；同時也呼籲業者落實消防設備維護及員工訓練，做到「自助而後人助」。

消防局表示，透過本次實兵演練，不僅強化消防人員對大型賣場的搶救應變能力，也提升業者與民眾對公共安全的警覺，為即將到來的春節購物潮，提前築起一道看不見卻關鍵的安全防線。