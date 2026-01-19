　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　對美談判成果讓台灣站上更有利位置

▲▼總統賴清德發文感謝行政院副院長鄭麗文與談判團隊。（圖／賴清德臉書）

▲總統賴清德發文感謝行政院副院長鄭麗文與談判團隊。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日表示，這次對美談判的成果，要感謝行政院副院長鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇。他強調，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對等關稅調降為15%，且不再疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；在半導體及半導體衍生品方面，232條款關稅獲得最優惠待遇；同時也擴大供應鏈投資合作，並深化台美在人工智慧（AI）領域的戰略夥伴關係。

賴清德下午表示，行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮政委等人，今天清晨率領談判團隊返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。他說，執政團隊沒有停下腳步，一回到台灣即回到崗位、繼續為國家打拚。

對於這次對美談判的成果，賴清德表示，要感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

賴清德說，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

賴清德強調，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行，新的一年，會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

爭入主中市府！何欣純當面喊「未來我來發現金」　盧秀燕反應曝

邱毅：賴清德將用更狠手段對付政敵　檢察官已蓄勢待發等著黃國昌

民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖像

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

「一邊選市長一邊亂高雄」綠營5青年選將轟柯志恩　曝受害清單

1月底徵召何志偉選桃園？　民進黨：選對會完全沒討論

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　對美談判成果讓台灣站上更有利位置

曾涉共諜案「最終無罪」！侯漢廷：檢方編故事能編出花籃

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

爭入主中市府！何欣純當面喊「未來我來發現金」　盧秀燕反應曝

邱毅：賴清德將用更狠手段對付政敵　檢察官已蓄勢待發等著黃國昌

民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖像

備好黨版條例卻遇「過水秘密會議」 黃國昌：需再思考如何處理

「一邊選市長一邊亂高雄」綠營5青年選將轟柯志恩　曝受害清單

1月底徵召何志偉選桃園？　民進黨：選對會完全沒討論

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　對美談判成果讓台灣站上更有利位置

曾涉共諜案「最終無罪」！侯漢廷：檢方編故事能編出花籃

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

政治熱門新聞

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

柯文哲酸蔣萬安政策騙選票　北市反擊了

柯文哲酸「國民黨別太高估實力」　親藍粉專開嗆：要開戰沒人怕你

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

鄭麗文：「鄭習會」對國民黨是利多與加分

更多熱門

相關新聞

關稅利多！台積電翻紅刷1780元天價　台股飆漲418點攻31827新高

關稅利多！台積電翻紅刷1780元天價　台股飆漲418點攻31827新高

受惠台美關稅談判取得「最惠國」待遇，權值股王台積電（2330）今（19）日盤中由黑翻紅，午盤以後上漲40元至1780元刷新天價，台股加權指數飆漲418.69點至31827.39點再刷新高。

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

林宸佑涉共諜案收押　蕭旭岑嘆：恐嚇媒體

林宸佑涉共諜案收押　蕭旭岑嘆：恐嚇媒體

關鍵字：

賴清德台美談判關稅調降鄭麗君AI合作

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面