賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　對美談判成果讓台灣站上更有利位置

記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日表示，這次對美談判的成果，要感謝行政院副院長鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇。他強調，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對等關稅調降為15%，且不再疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；在半導體及半導體衍生品方面，232條款關稅獲得最優惠待遇；同時也擴大供應鏈投資合作，並深化台美在人工智慧（AI）領域的戰略夥伴關係。

賴清德下午表示，行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮政委等人，今天清晨率領談判團隊返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。他說，執政團隊沒有停下腳步，一回到台灣即回到崗位、繼續為國家打拚。

對於這次對美談判的成果，賴清德表示，要感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

賴清德說，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

賴清德強調，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行，新的一年，會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。