生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

▲▼吃到飽,buffet。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛吃吃到飽，甚至有人會有想著要怎麼吃回本。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」參考了一份科學文獻，教大家用科學的方式吃到飽。不過，魚漿夫婦也提醒「請不要硬撐」，整理出多項實驗結果，顛覆不少人既有觀念，直言空腹上場其實最容易最早投降。

科學文獻指出，許多人直覺認為，吃到飽前要完全不吃，才能留最大胃容量，但實驗結果卻相反。他們找來6名食量相近的男女，分成三組挑戰燒肉吃到飽，分別是吃清淡和食定食、吃同熱量炸豬排定食，以及完全空腹。

結果顯示，最早撐不下去的是空腹組，平均只吃約1.1公斤；清淡飲食組約1.6公斤；反而是吃炸豬排的組別表現最好，平均達1.9公斤，還有人撐到時間結束。

吃到飽前「不要空腹」　可吃偏高油脂輕食

魚漿夫婦引述專家解釋，空腹者一開始猛吃，血糖快速上升，反而提早出現飽足感；而高油脂飲食在數小時後轉化為遊離脂肪酸，會刺激食慾中樞，讓大腦「誤以為更餓」，因此更耐吃。他們也下結論提醒，「吃到飽前不要空腹，輕食但偏高油脂反而比較有利。」

氣泡水助開胃：刺激胃壁擴張、蠕動

除了吃什麼，喝什麼也很關鍵。魚漿夫婦提到，實驗顯示「氣泡水」其實是吃到飽神隊友。研究發現，喝下100毫升氣泡水後，會刺激胃壁擴張與蠕動，加速排空，讓人產生「還可以再吃」的錯覺。實際測試中，喝氣泡水組平均吃下4.4公斤，明顯高於白開水組與果汁組。

吃甜點靠「味覺更新作戰」

至於甜點吃到飽容易膩的問題，魚漿夫婦也整理出「味覺更新作戰」。他們指出，單一甜味會讓味覺疲乏，若在甜點之間穿插酸味水果、優格、無糖茶，甚至少量鹹食，能有效延長進食時間。實驗結果顯示，採用「味覺更新」策略的組別，吃下的甜點量明顯最多。

「看不見吃多少」騙過大腦

最後，魚漿夫婦還提到一個「騙過大腦」的小技巧：不要一直看到自己吃了多少。實驗中，同一名受試者在「盤子堆在眼前」與「立刻收走」的情況下，進食量竟相差近3成，顯示「看不見＝沒吃那麼多」的大腦錯覺，確實會影響食量。

整篇貼文一出，引發網友熱烈討論，有人笑稱「原來以前都吃錯方法」，也有人提醒「看看就好，身體比較重要」。魚漿夫婦也再次強調，這只是科學分析與知識分享，「重點不是吃爆，而是吃得開心、不傷身」，呼籲大家量力而為。

01/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

吃到飽科學飲食氣泡水味覺更新炸豬排

