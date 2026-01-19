快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

▲國防部長顧立雄19日列席立院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部長顧立雄今（19日）答應立法院外交國防委員會秘密會議後，針對1.25兆軍購案提供可公開的部分給立法院。根據資料，首度公開的包括ALTIUS-700M（1554 架）、ALTIUS-600ISR（478 架），以及各類無人機20餘萬架與無人艇1000餘艘。

立法院外交國防委員會19日邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢，全程採秘密會議進行。顧立雄會後受訪表示，剛才會議主席有裁示，「我們會將可以公開的部分，我們下午會提供一份資料過來。那就這些可以公開的部分，那委員就可以公開的部分來對外說明。稍早，國防部已把書面資料送交立法院。

根據資料，國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算規劃，預劃於2026到2033年投入新臺幣1.25兆元為上限金額，籌購精準火砲等7類裝備，達成建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力；此特別預算涵蓋3大特色，包含「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』；引進高科技與 AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。

針對籌購品項，國防部指出，一、精準火砲」：購M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備；二、「遠程精準打擊飛彈」：籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚；三、「無人載具及其反制系統」：(一)反甲型無人機飛彈系統 ， ALTIUS-700M 1554架 、ALTIUS-600ISR 478架；(二)濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1000 餘艘；(三)各類無人機反制系統。

四、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」：標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統(含彈藥)。五、「AI 輔助與 C5ISR 系統」：(一)人工智慧決策支援系統。(二)戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

六、 強化作戰持續量能相關裝備」：(一)因應戰時高消耗，擴增軍備產線：籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。(二)機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力。(三)產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

七、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」：採購臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

國防部表示，本次特別預算規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序。餘案項，美國防部刻正加速內部審查作業。鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視大院核定額度做適度調整。

▼國防部19日公布1.25兆軍購案可公開品項。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）