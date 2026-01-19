　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭入主中市府！何欣純當面喊「未來我來發現金」　盧秀燕反應曝

▲何欣純喊發現金。（圖／記者游瓊華攝）

▲民進黨台中市長候選人、立委何欣純喊當選市長後發現金。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會民進黨團今舉行幹部交接，台中市長盧秀燕，以及民進黨台中市長候選人、立委何欣純也受邀到場，兩人先後致詞。何欣純表示，未來也希望由她來發放現金，讓全民、所有台中市的市民，可以共享台中市推動下來的經濟成果。何欣純提到，「好的政策，會延續來做、再精進；不好的政策、不夠好的政策，我們來解決、精進、再改善、再改進，讓它更好。」市長盧秀燕則全程面帶微笑。

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲市長盧秀燕全程面帶微笑聽何欣純致詞。（圖／記者游瓊華攝）

民進黨團2026年新任總召、議員周永鴻率領新團隊，包括3名副總召何文海、施志昌、陳俞融及幹事長江肇國、書記長蔡耀頡亮相，強調未來會持續監督，讓市政更好。

何欣純指出，就如中央的經濟成果全民共享，蔡英文總統有發（現金）、我們的賴總統行政院也有發現金，希望未來由我來發放現金，讓全民、所有台中市的市民，可以共享台中市推動下來的經濟成果。

何欣純強調，好的政策會延續來做、再精進；不好的政策、不夠好的政策，我們來解決、精進、再改善、再改進，讓它更好，希望大台中就是開創新局，而這個新局是一片欣欣向榮！用嶄新的市政治理模式，來讓台中市更好。

