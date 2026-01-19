　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

▲▼非洲南部發生洪水，南非宣布進入災難狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲南部發生洪水，南非宣布進入災難狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南非政府於當地時間18日宣布，由於持續暴雨和洪水，該國北部已造成至少30人死亡、數千戶房屋受損，道路與橋梁遭沖毀，正式進入「國家災難狀態」。此舉將允許中央政府統籌調度災害應變資源，以協助受災地區恢復並加速救援。

根據《美聯社》報導，此次災情最嚴重的地區位於北部林波波省（Limpopo）及姆普馬蘭加省（Mpumalanga），死亡人數主要集中於此。南非合作治理與傳統事務部指出，至少還有另外3個省份受到極端天氣影響。南非部分地區以及鄰近的莫三比克和辛巴威已連續數週降下豪雨，造成中、南莫三比克及北南非嚴重洪災，自去年底以來，三國累計超過100人喪生。

洪災導致北南非克魯格國家公園（Kruger National Park）一度關閉，數百名遊客與工作人員被迫撤離至園區其他安全地區。林波波省省長表示，僅該省的損失就達約2.4億美元，多棟房屋及建築被完全沖毀。救援人員仍持續搜尋包括5歲孩童Siyanda Baloyi在內等4名失蹤者，他們疑似於15日家園被洪水沖走。

此外，南非約翰尼斯堡東部埃庫魯勒尼（Ekurhuleni）市一名政府官員於車輛遭莫三比克洪水沖走後失蹤，車上其他乘客Andile Mngwevu等人亦下落不明。克魯格國家公園預計將恢復對遊客開放，此公園為全球最大的野生動物保護區之一，佔地約2000公頃，毗鄰莫三比克與辛巴威，近期豪雨已造成姆普馬蘭加與林波波兩省廣泛損害，並導致超過20人死亡。

南非過去亦曾多次遭遇洪災衝擊，去年東開普省（Eastern Cape）洪災造成逾100人死亡，而2022年夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的洪災則奪走超過400條人命，顯示極端氣候對該國持續帶來嚴重威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

川普打造「新聯合國」？傳親任主席掌實權　多國證實已受邀

南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

川普「格陵蘭關稅」波及全歐盟？專家：北約信任毀了　中俄等看戲

全球最大核電廠「警報設定」錯誤　日本決定延後重啟日期

伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

南韓推動「跆拳道」申遺！計畫攜手北韓　登錄非物質文化遺產

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」　2周後仍可能出手

川普打造「新聯合國」？傳親任主席掌實權　多國證實已受邀

南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

川普「格陵蘭關稅」波及全歐盟？專家：北約信任毀了　中俄等看戲

全球最大核電廠「警報設定」錯誤　日本決定延後重啟日期

伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

南韓推動「跆拳道」申遺！計畫攜手北韓　登錄非物質文化遺產

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

防春節急診塞爆　台大、北榮首推「公床」應戰

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

世界經濟論壇登場！印度角色升溫　聚焦新地緣經濟關鍵力量

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

時速200km對撞「車廂噴飛」　西班牙高鐵21死

印尼「飛機解體」殘骸尋獲　發現遺體

更多熱門

相關新聞

伊朗街頭宛如戒嚴　首都士兵「威脅開槍」

伊朗街頭宛如戒嚴　首都士兵「威脅開槍」

伊朗爆發大規模反政府抗議並引發流血衝突，當局派武裝部隊全面進駐街頭、強力鎮壓示威，試圖迅速恢復秩序。

瑞士酒吧跨年夜爆炸40人亡　青少年超過半數

瑞士酒吧跨年夜爆炸40人亡　青少年超過半數

正妹Google留5星好評！老闆2年後變老公

正妹Google留5星好評！老闆2年後變老公

南非41少年「割禮」喪命　爸媽誤信偏方害慘

南非41少年「割禮」喪命　爸媽誤信偏方害慘

法「性感小野貓」逝世　馬克宏哀慟發文

法「性感小野貓」逝世　馬克宏哀慟發文

關鍵字：

國際焦點南非洪水

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面