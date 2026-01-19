南非宣布進入「國家災難狀態」！暴雨洪水奪30命　多省嚴重受創

▲非洲南部發生洪水，南非宣布進入災難狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南非政府於當地時間18日宣布，由於持續暴雨和洪水，該國北部已造成至少30人死亡、數千戶房屋受損，道路與橋梁遭沖毀，正式進入「國家災難狀態」。此舉將允許中央政府統籌調度災害應變資源，以協助受災地區恢復並加速救援。

根據《美聯社》報導，此次災情最嚴重的地區位於北部林波波省（Limpopo）及姆普馬蘭加省（Mpumalanga），死亡人數主要集中於此。南非合作治理與傳統事務部指出，至少還有另外3個省份受到極端天氣影響。南非部分地區以及鄰近的莫三比克和辛巴威已連續數週降下豪雨，造成中、南莫三比克及北南非嚴重洪災，自去年底以來，三國累計超過100人喪生。

洪災導致北南非克魯格國家公園（Kruger National Park）一度關閉，數百名遊客與工作人員被迫撤離至園區其他安全地區。林波波省省長表示，僅該省的損失就達約2.4億美元，多棟房屋及建築被完全沖毀。救援人員仍持續搜尋包括5歲孩童Siyanda Baloyi在內等4名失蹤者，他們疑似於15日家園被洪水沖走。

此外，南非約翰尼斯堡東部埃庫魯勒尼（Ekurhuleni）市一名政府官員於車輛遭莫三比克洪水沖走後失蹤，車上其他乘客Andile Mngwevu等人亦下落不明。克魯格國家公園預計將恢復對遊客開放，此公園為全球最大的野生動物保護區之一，佔地約2000公頃，毗鄰莫三比克與辛巴威，近期豪雨已造成姆普馬蘭加與林波波兩省廣泛損害，並導致超過20人死亡。

南非過去亦曾多次遭遇洪災衝擊，去年東開普省（Eastern Cape）洪災造成逾100人死亡，而2022年夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的洪災則奪走超過400條人命，顯示極端氣候對該國持續帶來嚴重威脅。