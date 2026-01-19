沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國媒體PBS於19日披露，總統川普在一封致挪威總理的私人信件宣稱，「既然貴國決定不頒發諾貝爾和平獎給我，我不再覺得有義務純粹思考和平」，將轉向追求對美國最有利的決策。

彭博等報導，這封致函給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）的信件，由美國國家安全會議轉發給多名歐洲國家駐美大使。

川普：不再有義務純粹思考和平

川普在信中毫不掩飾對未能獲得諾貝爾和平獎的不滿，強調他已阻止八場以上的戰爭卻未獲肯定。他說，「考慮到你們國家決定不把諾貝爾和平獎頒給我——我可是終結了8場以上的戰爭，我不再覺得有義務純粹思考和平問題，儘管和平仍是首要考量，但現在可以想想什麼對美國才是好的、恰當的」。

NEW: Trump sent message to Norway's prime minister, saying he no longer feels an "obligation to think purely of peace" because he didn't win the Nobel Peace Prize.



點名丹麥 川普：憑什麼？

川普接著提到，「丹麥無法保護那片土地不受俄羅斯或中國侵害，何況，他們到底為什麼擁有『所有權』？根本沒有任何書面文件證明，只不過是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸過」。

川普指出，「自北約（NATO）成立以來，我為它所做的貢獻比任何人都多，現在，北約應該為美國做點什麼了。除非我們完全、徹底地控制格陵蘭，否則這個世界並不安全」。

祭關稅利刃 川普就是要格陵蘭

此前，挪威總理斯托爾曾針對川普宣布對歐洲八國課稅一事發聲強調，盟友之間不應存在威脅，「挪威的立場非常堅定：格陵蘭是丹麥王國的一部分，挪威全力支持丹麥王國的主權」。

川普為了拿下格陵蘭，已宣布從2月1日起對挪威、丹麥、瑞典、芬蘭、荷蘭及英法德等八國徵收10%關稅，若未能在6月1日前達成收購協議，稅率將增至25%。