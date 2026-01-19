認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑報復　猛推7歲童「下背撞地」

▲北部1名父親不滿女兒疑被霸凌，竟在校門口推倒7歲童。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一審判囚！北部1名林姓男子因懷疑女兒在幼兒園遭同班男童「霸凌」，未循正當管道反映處理，竟在校門口出手推倒未滿7歲的男童，造成對方受傷。士林地院審理後，認定林男屬「成年人故意對兒童犯傷害罪」，判處拘役30日，不得易科罰金。

據了解，林男的未成年女兒與被害男童，原為某幼兒園同班同學。林男因認為女兒在園內遭男童霸凌，卻未透過校方或家長理性處理，反而於2025年5月14日下午5時許，在幼兒園門口，當眾以右手大力推擠男童胸口，導致男童向後跌倒，臀部與下背撞擊地面，造成下背挫傷。

男童母親得知後，隨即報警提告。警方到場處理後，將案件移送地檢署偵辦。林男於警詢及偵查中，均坦承推倒男童的行為，檢方認定其涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，依法提起公訴。

法院審理時，林男表示，因長期擔心女兒在幼兒園遭同學欺負，卻覺得相關問題未獲妥善處理，當天情緒一時失控，才會做出推擠行為，事後相當後悔，也希望能與被害童家長進行調解，但因對方不願調解，最終未能成立。

法官審酌，除被告自白外，另有幼兒園老師證述、現場監視器畫面及醫院診斷證明等證據，足以認定犯行屬實。量刑時，法院考量林男無前科，犯後坦承犯行，另衡量其家庭及經濟狀況，最終判處拘役30日。

至於為何不得易科罰金，法院指出，林男所犯為「成年人故意對兒童犯傷害罪」，屬《兒童及少年福利與權益保障法》規定的分則加重犯罪類型，法定最重本刑已超過5年有期徒刑，依法不符合易科罰金的要件，因此即使僅判拘役，也不得以繳納罰金替代服刑。不過，法院也說明，若符合法定條件，被告仍可於執行階段向檢察官聲請易服社會勞動。