民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖像

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方大選，民進黨規定，候選人在完成提名前，不得使用包含總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音等，維持公平。不過，民進黨選對會於今（19日）會議中決議，議員初選廢除「禁大咖條款」，只要徵得當事人同意即可使用，但領取中央黨部薪水的黨工仍得維持選務中立不得使用。

民進黨陸續提名各縣市長參選人，目前已確定提名嘉義市王美惠、台東縣陳瑩、台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、新北市蘇巧慧、苗栗縣陳品安、雲林縣劉建國、彰化縣陳素月、基隆市童子瑋、南投縣温世政。初選區部分，高雄市賴瑞隆、嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃。目前台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、連江縣以及拚連任縣市屏東縣和澎湖縣尚未正式提名。

民進黨選對會今（19日）下午開會，除確認初選3縣市提名外，民進黨發言人吳崢會後轉述，今日主要針對各個直轄市議員初選選務部分，花比較多時間在討論細節。

另有與會人士指出，選對會對於議員初選達成共識，之前縣市首長初選有「禁大咖條款」，即不得使用總統、副總統、行政院長以及選對會相關成員的肖像文宣等。而在這次議員初選部分，只要徵得當事人同意即可使用。

不過，該人士也指出，領中央黨部薪水的黨工受黨工服務辦法規範，須維持選務中立，不得表態。如民進黨秘書長徐國勇、發言人吳崢、發言人韓瑩就不得表態，但其餘選對會成員如王定宇、莊瑞雄、張宏陸等就可以支持自己派系的人選，意即議員初選沒有「禁大咖條款」這件事，可以使用總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰的肖像，甚至表態站台。