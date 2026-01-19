　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（19日）列席立法院外交國防委員會秘密會議，一度將攸關1.25兆軍購特別條例的機密資料攜出場，引發議論。對此，黃國昌說，他今天準備非常多的資料帶到外交國防委員會，所以走的時候，把國防部書面資料跟他自己的資料一起帶走，但他自己在樓梯口發現後，就掉頭回去還資料，如果有違反議事規定，就按照議事規定來處理。黃國昌也說，若有人要在這種情形下做文章，他只有4個字「大可不必」。

▲民眾黨立委黃國昌19日下午在立法院回應攜帶走國防部機密資料。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲民眾黨立委黃國昌19日下午在立法院回應攜帶走國防部機密資料。（圖／記者蘇靖宸攝）

不小心夾著國防部提供的書面資料

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢；由於全程採秘密會議，委員進入會場前都須繳交手機等電子設備置「養機場」保管，也不能把任何資料帶出場。不過會後，民進黨立委沈伯洋在臉書指黃國昌將國防機密資料帶走，幸好有迅速追回，黃則在臉書回應，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒。

黃國昌下午接受媒體聯訪時進一步說，因為今天準備非常多的資料帶到外交國防委員會，所以他走的時候，把國防部準備的書面資料跟他自己的那疊資料就一起帶走，當走到樓梯口的時候發現，怎麼這裡有國防部的資料，就返回外交國防委員會交還資料，這大概就是事件全貌，是他自己發現的。黃強調，「是我自己發現的，我發現了以後就掉頭回去把東西送到門口給他們」，如果有違反議事規定，就按照議事規定來處理。

黃國昌也說，他在美國時候就知道19日要安排這一場會議，對特別條例乃至於延伸到其所編列的特別軍購，在不了解內容情況之下，國會無從審查，只不過今早開這個會議後，「我必須要老實說，還滿失望的」，他準備了非常多的資料，結果上去5分鐘，召委就站起來（示意結束），在這種情況下，他至今還在思考這件事情到底要怎麼樣繼續往前走，才能夠負責任扮演好監督的角色。

黃國昌表示，軍購裡有公開5個品項，是因為美國的國務院已經公布了，接下來他可能會花比較多的時間，在不同的場合跟機會，公開地說明自己對於這些品項的評估跟看法，其他的部分，既然國防部把它編列為機密，就尊重國防部的決定，等到它不再是機密的時候，再來逐一地清楚檢視。

對於質詢時間僅5分鐘，民進黨立委林楚茵說是因為黃國昌非外交國防委員會的委員，黃國昌說，沒有關係啊，如果覺得他是非外委員會的委員，認為這件事情不是這麼重要的話，這就是他們的決定，但他會有自己的決定。至於林楚茵質疑黃國昌非第一次當立委，為什麼會有如此缺失？黃國昌表示，民進黨的那些立委，整個腦袋除了護航以外，已經喪失了當立法委員自我角色的認知跟定位，所以對於林楚茵那一種，其實沒有什麼評論的必要。

01/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

攜國防機密離場！　黃國昌還原經過：可按照議事規定來處理

