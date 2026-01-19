曾涉共諜案「最終無罪」！侯漢廷：檢方編故事能編出花籃

▲北市議員侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》遭羈押禁見。對此，也曾遭指控是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷直呼，「這個指控當年也用在我身上，檢方編故事能編出花籃」，話題引發討論。

訪談資料被當成「滲透軍人」證據

侯漢廷表示，當年開庭時，軍人親自出庭作證，清楚說明是「軍人主動邀請我碰面」、「和侯漢廷只見過一兩次」，甚至只是因為對方是粉絲，主動要求合照，雙方「從未交付任何軍中資料機密，也沒有任何金錢往來」。然而，檢方卻仍以臆測方式辦案，讓他至今回想仍難以釋懷。

他進一步指出，自己當時只是進行新聞採訪，拍攝《鬼島那些事》，檢方卻從他的電腦中找到訪談資料，就「幻想我滲透軍人」，更讓他不滿的是，「但我訪談警消、醫護、老師的資料，檢方就視而不見」，辦案標準明顯選擇性解讀。

侯漢廷：對被牽連的軍人朋友很抱歉

他坦言，直到現在仍對被牽連的軍人朋友感到過意不去，也深知檢調當年的真正目的，是要打擊當時「發明髮夾彎的我，和有戰力的新黨」，先行抹紅再說。侯漢廷也揭露，檢方在法庭上已明確表示「侯漢廷沒有收受大陸資金，本案也無涉軍事機密」，但這些關鍵內容卻未被放大報導，反而是「共諜」兩字早已透過媒體深植人心。

他強調，正因自己親身經歷冤案，後來即便面對其他共諜相關案件，「我在節目評論時也保持謹慎，沒有立刻認定那些人一定是共諜」。

他也提到向心夫婦曾被指控為「共諜頭子」，最後連檢方都辦不下去，卻仍被困在台灣長達四年，直言這類案件是「東廠下的政治案件」，呼籲外界「不要那麼快就信任帶風向的黨檢媒合一機關」。