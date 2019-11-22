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快訊／陳水扁列不分區第6！一邊一國提名李婉鈺選北市立委

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▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

一邊一國行動黨擬提名人在保外就醫中的前總統陳水扁擔任不分區立委候選人，引發熱議。根據中選會規定，政黨區域立委需要提滿10位才能進行不分區名單登記。一邊一國行動黨22日下午召開記者會，宣布區域立委已經確定提滿10個名額，至於不分區名單，外界關注焦點陳水扁列在第6位。

針對陳水扁擬列一邊一國行動黨不分區立委，中選會副主委陳朝建21日指出，這有兩個層面，第一是新設立政黨必須在區域立委提滿十位，才可以進行不分區登記；第二部分，中選會不會就個案預設立場，會依法審定，不過根據公職人員選舉罷免法第26條第4項「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為公職候選人。面對記者追問，這樣是否代表陳水扁不得登記，陳朝建重申強調，不對個案評論。

▲▼陳水扁、李婉鈺。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳水扁、李婉鈺。（合成圖／ETtoday資料照）

一邊一國行動黨22日下午開記者會，公布區域立委候選人名單及不分區名單。根據名單內容，一邊一國行動黨這次提滿10位區域立委候選人，取得登記不分區名單的資格。區域立委候選人名單中，包含曾多次因為酗酒鬧上版面的前民進黨議員李婉鈺。不分區名單中，外界最關注的陳水扁，被列在第六位。

根據一邊一國行動黨新聞稿，不分區名單六位候選人分別是陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊、陳水扁。

一邊一國行動黨介紹，陳昭姿服務於醫藥界，曾擔任藥害公會董事長，台灣北社社長，長期關注女性社會議題以及不孕代理生子法案的推動，對於爭取人身自由與人權迫害等社會關注議題努力不懈。鄭新助曾經擔任國大代表，地方議員，長期經營基層地方事務，熱心公益造福鄉親，發送公益便當救濟貧戶，而且長期帶領民眾，積極爭取陳水扁的政治迫害跟人身自由，他以高齡擔任不分區立委候選人，矢志當選後以擔任兩年任期，推動陳總統的政治冤屈得以平反。

朱孟庠關心台灣的民主政治，相關著作收藏於各大圖書館，從事藝術教育超過30 年，長期以寫作論述、藝術創作關懷弱勢、女性、生態等議題，追隨李登輝致力於台灣 國家正常化論述，曾任李登輝基金會副秘書長。 楊其文長年從事文化藝術教育工作，曾經擔任國立台北藝術大學校長；國立中正文化中心國家兩廳院藝術總監；凱達格蘭基金會董事；吳三連文化基金會董事；台灣社、台灣北社秘書長副社長、論述見箸於各大媒體，長期關注台灣歷 史文化與教育議題的推動，現為一邊一國行動黨召集人。

張文翊為前中國時報總編輯，當代雜誌發行人，合志文化事業董事長，長期關注台灣的文化與歷史發展，尤其在人文社會運動，人權法治與戒嚴時期的抗爭研究，累積豐富的文化資產，他也是凱達格蘭學校校長金恆煒的夫人。 陳水扁台灣前總統，政治受難者，是一邊一國行動黨的澆水園丁。

▼一邊一國行動黨招開記者會公布區域立委名單。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼一邊一國立委提名記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼一邊一國行動黨區域立委候選人。（圖／一邊一國行黨提供）

▲一邊一國行動黨區域立委候選人。（圖／一邊一國行黨提供，點圖可放大）

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