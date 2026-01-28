正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

▲3男不顧女友人哭喊掙扎，輪流施暴，遭法院重判。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東王姓男子邀2男1女到住處飲酒，不料凌晨見女友人不勝酒力，在床上休息，竟夥同黃、楊2名友人輪流「撿屍」性侵，無視女子哭喊，直到對方男友打來才停手。法院一、二審分別判處8年、9年10個月、7年6個月，但楊男不死心，堅持上訴到最高院，近日被裁定駁回。

無視哭喊輪流性侵 男友來電才停手

根據判決書，王男2023年6月26日揪黃男、楊男與女子小琳（化名）到家中開趴喝酒，幾人一路狂歡到隔天凌晨5點多。小琳不勝酒力，加上體力不支，便獨自回房躺在床上休息。

沒想到，3人黃湯下肚後色迷心竅，惡向膽邊生，竟趁著小琳醉倒在床上，無視女方哭喊抗拒，輪流粗暴性侵得逞，直到小琳男友打來，幾人才悻悻然停手。

3男遭法院重判 不死心上訴到最高院

事後，小琳強忍崩潰情緒，在男友陪伴下就醫驗傷，向警方報案。儘管3名男子矢口否認犯行，但檢警調查後，仍依妨害性自主罪嫌將3人起訴。

屏東地方法院經審理後，依強制性交等罪分別判處王男8年、黃男9年10個月、楊男7年6個月徒刑。王男放棄上訴，判決定讞，但黃、楊二人不服上訴至高雄高等法院，高分院認為原審並無不當，駁回其上訴。最後只剩楊男不死心，堅持上訴到最高院，但近日裁定駁回，全案定讞。