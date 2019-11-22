蔡英文＄51.29領先　未來事件交易所：不分區引發黨內亂傷韓國瑜選情

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選進入倒數，根據未來事件交易所最新預測市場平均交易價格，現任總統蔡英文以$51.29領先，國民黨總統候選人韓國瑜以$47.82排名第二，親民黨總統候選人宋楚瑜則以$4位居第三。

未來交易所表示，國民黨21日前往中選會登記不分區立委名單，因前陸委會副主委張顯耀遭中央委員會議否決，中常委范成連退出，陸配代表史雪燕未繳保證金，也無遞補人選，最後僅提名31席。

未來交易所指出，國民黨不分區立委候選人雖已完成登記，但名單中備受爭議的退將吳斯懷仍名列第四，而一開始被列入提名的邱毅，在確定移出國民黨不分區提名後，改被新黨提名為不分區第一名，但邱毅指出自己退出不分區名單與前總統馬英九有關，也導致馬辦不滿，揚言提告。

未來事件交易所提到，國民黨的不分區名單，引發一場黨內大戰，讓韓國瑜的副手搭擋張善政感嘆「無法昧著良心為不分區名單背書」、「政黨票就隨心而去」。

▲「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」截至11/22之平均交易價格。（圖／未來事件交易所提供）

未來事件交易所分析，國民黨不分區之亂負面效應仍持續中，近期的民調數字也顯示國民黨不分區名單的滿意度低於民進黨，不分區提名引發各派系角力，甚至牽動明年選後的黨主席之爭，讓韓國瑜本週在預測市場充滿利空，截至21日的平均價格為$47.82，相較上週小跌約$1。

民進黨方面，未來事件交易所發現，蔡英文本週在宣布蔡賴配後，主打團結牌，並到全台各地為立委輔選，近期民調數字對蔡英文有利，即便宋楚瑜參選，對蔡英文的支持度影響有限。

針對韓國瑜的房產問題，未來事件交易所指出，民進黨再度出手進攻，蔡英文競選總部發言人阮昭雄日前就開記者會痛批韓國瑜炒房，並向監察院告發，韓國瑜陣營也對阮昭雄和週刊提告，但從預測市場價格觀察，攻擊房產議題對蔡英文似乎沒加分，截至21日，蔡英文的平均交易價格為$51.29，較上週略降$0.1。



未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜等總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年1月1日。

其他人也看了這些...

►不分區車宜靜是誰？ 吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

►立院未過半就請辭黨主席？ 吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

►不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

►超越藍綠，就靠她了