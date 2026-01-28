霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101挑戰，震撼全球。不過，究竟台北市政府等有關部門為何會同意讓霍諾德進行挑戰，國民黨台北市議員鍾沛君表示，關鍵就在於Netflix團隊去幫霍諾德跟行政部門交涉。

▲霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101。（資料照／記者李毓康攝）

鍾沛君在27日播出的政論節目「鄉民監察院」中談到霍諾德攀登台北101一事，她表示，這個挑戰之所以能夠順利進行，除了霍諾德本人藝高人膽大之外，公私部門的協力也很重要，台北101董事長賈永婕及其團隊提出這個非常有創意的企劃，當然是首功，再來就是Netflix團隊。

鍾沛君提到，霍諾德自己在專訪中有說，這次挑戰的酬勞是50萬美金，對他來說金額不算高，但他為什麼願意，因為爬大樓這件事情對他而言本身是免費的，加上Netflix團隊需要全程直播，所以事前跟行政部門的交涉，是Netflix團隊幫忙做到的，為他省去很多事前的交涉作業。

台北市政府前副發言人郭音蘭也在26日播出的節目「POP大國民」中提到，霍諾德挑戰攀登台北101，其實早在去年就開始進行規劃，內容牽涉到30幾個公私部門，由台北市政府團隊協助進行跨局處討論，最終成功促成此事。