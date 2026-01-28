　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101挑戰，震撼全球。不過，究竟台北市政府等有關部門為何會同意讓霍諾德進行挑戰，國民黨台北市議員鍾沛君表示，關鍵就在於Netflix團隊去幫霍諾德跟行政部門交涉。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101。（資料照／記者李毓康攝）

鍾沛君在27日播出的政論節目「鄉民監察院」中談到霍諾德攀登台北101一事，她表示，這個挑戰之所以能夠順利進行，除了霍諾德本人藝高人膽大之外，公私部門的協力也很重要，台北101董事長賈永婕及其團隊提出這個非常有創意的企劃，當然是首功，再來就是Netflix團隊。

鍾沛君提到，霍諾德自己在專訪中有說，這次挑戰的酬勞是50萬美金，對他來說金額不算高，但他為什麼願意，因為爬大樓這件事情對他而言本身是免費的，加上Netflix團隊需要全程直播，所以事前跟行政部門的交涉，是Netflix團隊幫忙做到的，為他省去很多事前的交涉作業。

台北市政府前副發言人郭音蘭也在26日播出的節目「POP大國民」中提到，霍諾德挑戰攀登台北101，其實早在去年就開始進行規劃，內容牽涉到30幾個公私部門，由台北市政府團隊協助進行跨局處討論，最終成功促成此事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒
Toyz爆與篠崎泫「獄中登記結婚」　變台灣女婿重生
關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃
鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關
快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報
黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁
高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片在官邸請團隊吃芒果

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚

白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片在官邸請團隊吃芒果

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚

白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

OpenAI推出「Prism」免費LaTeX科學寫作平台　並內建GPT-5.2

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

明星賽沒得打沒關係！「中國約基奇」楊瀚森代表G聯盟打新秀挑戰賽

德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

【完成一場勇氣實驗】捕捉霍諾德徒手攀101一幕！　他獲贈速寫畫暖喊：要把畫掛家裡

政治熱門新聞

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊未來政治路

中國在藍白背後封殺軍購？　賴清德：希望沒！但相信人民看很清楚

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

新台幣改版票選開跑！　他點名淡江大橋：盼新北建設躍上國幣

白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

更多熱門

相關新聞

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101挑戰，公關透露霍諾德長期維持99％的植物性飲食，引發民眾關注。減重醫師蕭捷健總結出3大重點並表示，霍諾德選擇高效、乾淨的植物蛋白，「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞」，除了蛋白質要吃夠，來源最好是「白素真」。

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

霍諾德「穿紅衣爬台北101」幕後有故事

霍諾德「穿紅衣爬台北101」幕後有故事

霍諾德爬「台北101」耳機聽什麼？

霍諾德爬「台北101」耳機聽什麼？

關鍵字：

霍諾德台北101鍾沛君Netflix

讀者迴響

熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面