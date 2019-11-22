韓國瑜忘了？南六1月回台投資35億　他親自前往燕巢新廠打氣

▲韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前砲轟蔡英文政府「台商回流」千億政績是欺騙。但是，事實上在今年1月27日，亞洲不織布產業龍頭的南六 (6504-TW) 就獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」，預計回台投資35億，在高雄燕巢新廠啟用時，韓國瑜還親自前往新廠打氣。

由於國民黨立委曾銘宗質疑蔡英文台商回台投資6900億政績，聲稱統計回流金額為0，韓國瑜在知道此事後，也加碼砲轟，批評蔡英文政府欺騙。但是，他們隨即遭到同黨籍、新北市長侯友宜隔空打臉，因他在10月於議會備詢時，就親口提到新北市1002億元已經落實，創造1萬多個就業機會。

另一方面，亞洲不織布產業龍頭的南六 (6504-TW) ，也在今年1月25日獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會通過，於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達35億元，並將攜手國際企業在此投入醫療級不織布的開發生產。

南六在高雄的新投資計畫，計畫運用高雄燕巢的9.5公頃土地，形成完整營運、研發中心與智慧化生產園區基地，預計投入金額達35億元，完工後的年產值增加25億元。

▲▼南六回台投資，韓國瑜當時也赴新廠打氣，南六官網皆有新聞報導。（圖／南六官方網站）



在1月27日時，南六 (6504-TW) 高雄燕巢新廠正式啟用，預計第 2 季正式進入量產，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產線各 1 條。董事長黃清山指出，南六有持續擴充的計畫，包括中國大陸浙江平湖廠、台灣高雄燕巢、印度等地，在市場競爭下，堅持以高品質產品競爭，而當時新上任的高雄市長韓國瑜，也親自前往新廠打氣。

對此，黨政人士搖頭說，連自己去過剪綵的南六，台商回台投資的案例，都可以當作沒有，一直抹黑回台投資是零。總統蔡英文22日受訪時，便依此範例批評韓國瑜，「有上班的市長都證實有投資，不懂為何沒上班的市長看不到。」

針對台商資金回流確切數字爭議，三三會理事長許勝雄22日表示，全球的貿易戰讓台商做進一步做投資的思考與調整，或有一部分會回台灣投資。特別是中大型企業，手上資金多，就有可能從海外把獲利匯回台灣。

許勝雄說，中小企業資本並沒有中大型企業資金雄厚，在這波台商回台投資中，是政府較須關切的一環，在這波產業鏈重整和布局中，應提供友善的投資環境，讓台灣企業更具競爭力。

蔡英文則表示，資金匯回不一定是為了個別投資案匯回資金，而是投資人在本地就有公司營運，盈餘的匯回也是資金的來源，如果沒記錯，金管會說上市櫃已經匯回好幾千億，如果是特別個別案件匯回是一件事，另一個是投資人本來就有匯回。

▲2019紡織徵才博覽會開幕，南六企業董事長黃清山。（圖／記者林敬旻攝）

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