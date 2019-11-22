代表中共監督選舉？郭冠英澄清「開玩笑的！」　盼「一國一制、很快統一」





▲前行政院新聞局秘書郭冠英。（圖／翻攝自郭冠英高级外省人微博）

記者袁茵／台北報導

自稱「高級外省人」的前行政院新聞局秘書郭冠英於21日現身中選會，直嗆「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣選舉」，如此「明白」的自介，使綠黨及一邊一國行動黨於22日至北檢告發他涉犯《國家安全法》。針對自己說「代表中國共產黨」的言論，郭冠英22日受訪時表示，自己是「開玩笑」的，但他希望「很快一國一制，很快的統一。」

在郭冠英於21日說明自己是代表中國共產黨來監督台灣選舉的身分，引起各界熱議之後，根據TVBS報導，郭冠英在22日受訪時表示，他講的是「肖話」，他自己內心是認同中國共產黨的，認同中華人民共和國。

報導指出，對於說自己代表共產黨，郭冠英說，「當然是開玩笑的嘛！」但自己也確實要說一句話，那就是「在我內心，我認同中國共產黨！我是支持中國共產黨的，我認為他們是我們中國最好的一個執政黨。」

隨後，郭冠英又補充，他也反對一國一制，因為應該要「很快的一國一制，很快的統一！」認為中國在中華人民共和國下的治體，治得比台灣好多了。

回顧郭冠英21日在中選會的行為，在新黨前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳。面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體繼續追問「你跟新黨一起來？｣郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。你們問我代表什麼黨？」

隨後，邱毅接受中央社訪問時表示，郭冠英不是跟新黨一起去的，對於郭冠英的言論，「我不評論他的事情，因為我跟他不熟，沒有互動」，跟郭冠英不認識，也沒有相約去登記，「你看我有跟他講話嗎，沒有啊，我跟他不熟啦」。

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▼綠黨告郭冠英。（圖／記者羅志華攝）