交通事故強制險給付13年未調　時力與受害者家屬提：調高理賠上限

記者杜冠霖／台北報導

時代力量與多起重大交通事故家屬及代表組成的「交通事故受害者權益推動小組」，今（28日）提出四大改革訴求，除了要求修正已經13年沒調整的強制險給付標準，將理賠上限提高至500萬元，並撥用交通罰鍰挹注外，更主張實施「保費與違規記點勾稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。同時，小組呼籲修正《公路法》，強制運輸業者投保足額第三人責任險，以防風險轉嫁，並促請國家主導建立完善的長期照護與生活扶助機制，全方位接住受害者及其家屬。

交通事故受害者權益推動小組小組成員廖怡理（2021年新北車禍受害者作家陳柔縉家屬）、余志祥（2023年台南車禍受害者余小妹妹家屬）、蔡明舉（2023年新北計程車事故受害者家屬）、台灣門必斯行人安全促進會王文杞、林書正、王淑美（2023年三重車禍受害者美籍大學生門必斯家屬）、林邑軒（2024年新竹車禍受害者虛擬貨幣分析師陳梅慧家屬）、劉建志（東海女大生公車命案家屬委任律師）等人，今召開記者會提出4大交通改革訴求。

推動重大交通事故4大改革 全方位接住受害者及其家屬

虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、同時也與她育有兩個孩子的時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度，提供破碎家庭最起碼的扶助，讓梅慧生前對抗不公的精神延續。

林邑軒強調，大家集結於此並非為了已過去的個人案件，而是為了未來潛在的受害家庭，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。他指出，三十多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今仍停留在200萬元，早已遠落後於物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭在悲慟之餘，仍須面臨朝不保夕的生活困境。林邑軒表示，雖終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，聽見受害者的故事並轉化為改革動力，全方位接住每一個破碎的家庭。

2023年6月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉，今日出席記者會沉痛發聲，回憶原本平凡的早晨，他的妻子走在斑馬線上，卻因計程車冒失右轉而天人永隔，感嘆「她出門上班，卻再也回不了家」。蔡明舉直言，這場悲劇的兇手不只是那輛車，更是殘破的考照制度與充滿陷阱的道路設計，寬鬆標準讓不適任駕駛握上方向盤，將風險轉嫁給無辜行人，是制度縱容下的必然。

商用車脫產避險、車禍致死刑罰過輕 受害家屬往往絕望中妥協

做為家屬，蔡明舉指出，現行司法與調解體系令人絕望。許多職業駕駛身處經濟弱勢，家屬在調解庭面對肇事者的窘迫，最終往往只能在絕望中妥協，體認到人命尊嚴在制度下竟如此廉價。他呼籲政府應立即改革，提高強制險賠償並推動保費與違規連動機制，不讓受害者在經濟廢墟中掙扎。蔡明舉強調，這是做為丈夫能做的最後一件事，希望能以這份有價值的犧牲接住破碎家庭，早日實現行人零死亡的願景。

2023年6月，就讀美國華盛頓大學的20歲青年門必斯回台實習，卻不幸遭闖紅燈的拖吊車奪走生命。家屬王文杞今日沉痛現身，控訴台灣商業車輛宛如「在馬路上裸奔」，並揭露肇事司機起初謊稱未闖紅燈且拒絕提供影像，若非善心路人主動交出行車紀錄器，真相恐遭湮滅。王文杞痛批，現行法律對年輕生命的賠償竟不如一部千萬名車，代步工具雖可隨時替換，孩子無價的未來與理想卻被制度輕視，且車禍致死刑罰過輕，對危險駕駛毫無警示作用。

王文杞進一步揭露營業車輛公司的脫產亂象，指出肇事司機年報稅收入僅千元，且公司與司機往往在入行之初就已做好「規避財產風險」的準備，導致受害者在司法與理賠程序中極其被動。王文杞建議，政府應將強制險提高至1000萬元，並強制要求商業車輛加裝行車紀錄器與安全駕駛軟體，汰除危險駕駛。王文杞呼籲，運輸業者有能力規劃自身利益，政府應立法保障無助的弱勢民眾。

師法他國調高強制險理賠上限 提供受害者及家屬保障底線

台灣門必斯行人安全促進會林書正深入分析國際制度，指出日本採取「強制與自願」雙軌制，強制險提供底線，自願險自動補足高額，並以共保、再保分散風險，確保傷者在事故後30日內即可取得80%賠償。德國與歐盟各國，針對計程車、外送等職業車輛實施動態訂價與風險分級，配合數位化理賠大幅縮短結案時間。澳洲維多利亞州則透過無過失制度結合個案管理與復健服務，有效避免受害者家庭深陷冗長訴訟的困境。

借鏡國際經驗，林書正提出三大訴求，包括將強制險保額全面提升至每人1000萬元；職業車輛強制升級保險，並採依事故率、里程與區域精準訂價的「風險費率化」制度；導入「30日內預付80%保額」的無過失預付機制，實施「先支援、爭議後處理」，在受害者最急需時提供奧援。

2023年5月，台南余小妹妹不幸在過馬路時遭撞身亡。痛失愛女的父親余志祥痛陳，台灣每年近三千個家庭必須無聲承受喪親之慟，這種痛苦深埋內心一輩子都放不下。余志祥坦言，在接到那通來自成大急診室的電話前，他也曾天真以為交通事故與自己無關，「可悲的是，多數國人都與以前的我一樣，有著天真的想法」。他直指強制險死亡理賠已多年未隨物價調整，政府應撥用每年高達250億元的交通罰鍰挹注保障體系，提高理賠額度，讓受害者在悲痛之餘能獲得尊嚴的奧援。

有案駕駛與違紀脫鉤 強制險應設「違規加費」費率分級制

針對危險駕駛，余志祥強烈要求修正「強制汽車責任保險費率表」，落實保費與違規記點勾稽，不應讓守法民眾與肇事者負擔相近保費，應透過差別費率有效嚇阻違規。他沉痛呼籲，只要生活在台灣惡劣的交通環境中，任何人都可能成為受害者，國人不應再抱持天真，必須正視改革的急迫性。他在發言最後感性致詞，「最後，不管你支不支持我們的想法，我都希望你與你的摯愛、家人都能快快樂樂出門，平平安安回家。」

2024 年東海女大生公車命案家屬委任律師劉建志直言，現行強制險死亡理賠僅200萬元，且與違規紀錄脫鉤，導致保障嚴重不足。他指出，目前強制險加費僅綁定酒駕，其餘重大違規若未肇事便不會被加費，形同讓守法投保人分攤不當駕駛行為的責任。劉律師強烈建議將建立「違規加費制」，並將認定期間拉長至三至五年，讓慣性違規者負擔較高保費，同時應將使用電子產品、超速、闖紅燈等重大過失納入追償範圍，有效發揮風險分配與預防心理危險的作用。

針對運輸業者的責任，劉建志強調，歐、美、日、韓等先進國家多已強制投保第三人責任險，台灣目前卻無此規定，導致受害者在業者無意賠償時，必須奔波於漫長且艱難的司法執行程序。他呼籲政府應參酌國際趨勢，強制要求大眾運輸業者投保第三人責任險，以避免其利用資力優勢規避責任。