搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審緩刑關鍵原因曝

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局前調查官林明宏2022年在桃園市調查處擔任組長時，帶隊搜索台蠟公司支援偵辦假交易案，查扣時任董事長林哲印記事本，發現寫有宴請調查局多位高官名冊，立刻向上級洩密，被人檢舉揭發，一審判他6月徒刑，上訴後，高院指林男雖改口認罪卻不夠真誠，今（28日）駁回他上訴，但准他緩刑4年、須支付國庫18萬元定讞。

林明宏已離職轉任民間企業，本案源於2022年10月間，林明宏時任桃園市調查處機動站犯罪防治組組長，奉命帶隊搜索桃園市桃園區新埔六街的台蠟公司大樓，支援嘉義縣調查站偵辦林明印與光電系統商涉嫌假交易案，發現時任桃園市調查處處長廖榮旭等高官與林哲印餐敘打小白球，被寫進林哲印的記事本。

林明宏當天回報上級，隨即當面向廖榮旭說明記事本內容，事後調查局接獲檢舉，內部調查自清屬實，將林明宏函送法辦。

林明宏起初辯稱，結束搜索向上級科長回報現場狀況，順口提到查扣記事本與宴會名單，之後改稱原本對此事幾乎沒印象，被調查彈劾案的監察委員約詢時，才從提示資料第1次看到這本記事本、僅為節錄，他努力回想輔以搜索當時的蒐證錄影，確認當下沒見過這本記事本，更沒告訴科長與處長。

桃園地檢署偵辦認為林明宏說法與客觀事實不符，甚至曾辯稱不知長官名字被寫進嫌犯記事本屬於重要事項，企圖淡化掩飾洩漏偵查祕密行為，起訴林明宏涉犯公務員洩漏國防以外之秘密罪嫌。

一審桃園地院審理時，林明宏仍辯稱支援辦案，調派人力協助查扣1、200樣證物，又要忙於自己查察賄選勤務，沒時間在繁雜物品中注意特定記事本，被檢舉後才知有這本記事本，並向處長報告，但一審不採信，判他6月徒刑、得易科罰金。

林明宏上訴二審改口認罪、爭取輕判，高院審酌法院已進行調查證據等程序、耗費諸多司法資源後，林明宏才認罪，顯非出於真誠悔悟的動機，無從酌減改判，駁回他的上訴。

不過高院認為林明宏無犯罪前科，任職調查局期間，破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案，並偵辦內線交易等重大經濟犯罪，也曾查獲製毒工廠，迭有績效，犯下本案後，調任調查局桃園市調處及澎湖縣調查站機動站副主任，沒再被查獲任何危害公務依法執行的犯罪行為。

加上林明宏已離開公職，應無再犯類似案件之虞，高院認為經過本案偵、審過程及判刑教訓，林男應能知所警惕，准他緩刑4年、以啟自新，並須支付國庫18萬元，全案定讞。