生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

北京恒泰豐新董座林禮宏（右）控告前董座韓家宸背信、侵占等罪。

▲北京恒泰豐新董座林禮宏（右）控告前董座韓家宸背信、侵占等罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

20年來，華北的鼎泰豐經營得有聲有色，股東間相安無事，沒想到挺過疫情低潮，2024年間突然爆發股東內鬨！恒泰豐母公司—北京巨人控股有限公司出現權力洗牌，過去由韓家宸、楊紀華及孫鐵漢三分天下，但2024年10月22日，北京巨人召開股東臨時會，宣布全面改派北京恒泰豐董監事，並當場解任韓家宸的董事長職務，改由林禮宏接掌，情勢急轉直下。

林禮宏上任以後，透過管道詳細調閱公司帳戶金流，竟發現自2013年至2022年間，約有新台幣4億6,500萬元的資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等相關聯公司，名義上是支付台幹薪資，但實際支付金額與撥款數額嚴重不符。

鼎泰豐創始第二代楊紀華（右下）參加恒泰豐董事會，聽取營業執照到期不續展將面臨嚴峻綜合性問題的報告後將股權出脫。

▲鼎泰豐創始第二代楊紀華（右下）參加恒泰豐董事會，聽取營業執照到期不續展將面臨嚴峻綜合性問題的報告後將股權出脫。

北京巨人依出具的薪資清冊推算，這9年間的正常支出僅約1.65億元至1.8億元，其中至少有1.8億餘元的差額去向不明。

更弔詭的是，北京巨人自2023年起多次去函要求哲漢與壓馬路2家公司提出財報與支出明細，2家公司不僅未回覆，反而在2024年1月遭韓家宸迅速辦理解散。

韓家宸（左）和孫鐵漢（右）原本是商場40年好友，如今反目成仇、對簿公堂。

▲韓家宸（左）和孫鐵漢（右）原本是商場40年好友，如今反目成仇、對簿公堂。

本刊取得的相關資料中，2家子公司長期以「服務費」「加值項目」「行政補貼」等名目向母公司請款。正常情況下，派遣公司應定期提交薪資清冊、勞健保投保明細、費用報表，但北京巨人指出，哲漢與壓馬路近9年未曾完整提交任何佐證資料。


更多鏡週刊報導
鼎泰豐中國風暴3／桓泰豐股東兩岸法律戰開打　急追消失的2.8億元現金
鼎泰豐中國風暴4／被告背信、侵占　韓家宸律師回應了

鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

台灣餐飲之光「鼎泰豐」在中國華北的經營權之爭進入白熱化，不僅上演股東互告戲碼，更爆出鉅額資金去向不明！負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸掌控公司期間，透過自己設立的公司轉匯台幹薪資，竟有1.8億元差額去向不明，原本公司帳戶尚有2.8億元現金也不翼而飛，韓家宸解職後，甚至還匯出人民幣500萬元給北京一家律師事務所，至今未交代金流，也未交接公司資產，合計有4.8億元黑帳去向不明，林禮宏日前已正式具狀控告韓家宸侵占、背信等罪，這場跨國股東大戰持續延燒。

