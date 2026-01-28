一堆人模仿霍諾德攀爬101　起點處「拉上封鎖線」！屋簷疑被掰彎

▲霍諾德徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101挑戰，震撼全球，活動結束後，許多民眾紛紛到101底下拍照，「霍諾德攀登起點」瞬間變成打卡景點；不過，有網友發現，原本的攀登起點如今已拉上警示線，禁止民眾進入。

圍欄+警示線拉起



有網友在PTT發文，「101的霍諾德起點擋起來了」，同時也傳出，台北101一樓屋簷疑似出現歪斜狀況。根據拍攝的照片顯示，台北101外牆一側的人行步道已全面架起圍欄與黑黃警示線，禁止通行。該區正是霍諾德挑戰當日的起攀位置，吸引許多民眾原本計劃前往拍照「打卡」，如今只能在外圍止步。

貼文一出，網友直嘆，「有些事就是他可以你不行」、「就有笨蛋一直想去爬爬看，真的受傷了還不是哭訴」、「到時候真受傷就別在那邊哭」、「搞到要擺紅龍柱，素質真的爛的可以」、「台灣猴子真的好多」。

對於模仿攀爬行為的民眾，台北101董事長賈永婕提醒，「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」希望大家「文明打卡」。