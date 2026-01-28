最強母雞？民調力壓卓榮泰、鄭麗君　王世堅驚呼：怎麼可能啦！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（28日）公布最新台北市長民調，在綠營被點名參選的三人中，綠委王世堅力壓行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，王世堅與蔣萬安差距最小（19.3個百分比），且近三成小草力挺。對此，王世堅受訪時驚呼，不可置信、「怎麼可能啦！」王強調，卓榮泰、鄭麗君，學養俱佳且才德兼備，而且學資歷完整、行政能力又強，「我不知道欸，我不知道有民調，我不曉得」。王世堅表示，還有優秀的好幾位，包含徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人，民調放進去可能會不一樣。

媒體也詢問，如何看待國民黨籍北市議長戴錫欽認為，鄭麗君會是台北市長強棒。王世堅回應，他第一個推薦就是鄭麗君，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，學養俱佳、才德兼備。

王世堅直言，鄭麗君跟高嘉瑜更是才貌雙全。這兩人光是站出來對決蔣萬安，美女對上俊男就是好的話題，且不管是鄭麗君、高嘉瑜、蔣萬安都很有智慧，他們若能對決精彩可期，再次推薦他們。

至於近期的台北101名稱之爭？王世堅表示，法律也沒有規定法定名稱，怎麼講都ok，但要約定成俗，101落成到現在，絕大多數民眾都稱台北101，即便南部朋友也是如此，這是常識嘛，提到紐約大家就知道美國，台北101很光榮，不必要糾結這些小事。

硬要說台灣101其實不必，但也可以，台灣是海洋國家，民族性特別有生命力，每個人有不同看法、求同存異，多元化不同價值、互相尊重才能共處一個國家，不必要糾纏在這種名詞上，講台灣101很好！彰顯這是台灣發生的，身為台北市長，蔣萬安當然也特別堅持是台北101。

王世堅認為，其他不必要再多說，什麼台灣市長，是否公道自在人心，社會花太多時間在這種無謂爭執，看到針孔沒看到山洞，現在要注意國家大事，包含財政、科技產業發展，這才是重要的，傳產遇到困難、超高齡社會等等，這才是要注意的，不必整天注意那些小枝小節，鋤頭不顧，去顧鴨母蛋。