民眾黨立委批軍購案卻「金額、程序都講錯」　美參議員當場打臉

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委劉書彬被爆日前與美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）見面時，拿錯誤資訊批評對美軍購延宕，但包含金額、程序都說錯，當場遭美方糾正。民進黨今（28日）批評，民眾黨立委與其亂提法案，不如好好充實國防知識，劉書彬在外交場合公然造謠，遭到美方當場打臉，卻還不覺得自己有錯，同樣的謠言一講再講，這樣的立委、這樣的大學教授，令人難以置信。

美國參議員蓋耶哥上週五拜會立法院，由立法院副院長江啟臣主持，三黨都派代表參加，民眾黨則是由劉書彬代表。蓋耶哥與立院代表針對台海安全、國防及區域和平穩定等議題交流。劉書彬發言時表示，美國過去對台軍購中至今超過300億美元尚未完成交付，其中不小比例與F-16V戰機相關。

由於台灣25項對美軍購中，有22項都正常執行，其餘3項延宕，總金額約80億美元，且是軍購案有進度才會撥款，目前尚未撥付，除劉書彬所述金額有出入外，蓋耶哥也直白回應，目前F-16V主要延宕原因在於引擎與供應鏈問題，不需要「腦補」想成美方對台立場鬆動。

​

民進黨指出，民眾黨在立法院不斷配合國民黨，連續封殺行政院版國防特別預算條例草案，連交付審查也不願意。遇到質疑後，就由根本不具備國防專業的立委劉書彬主導，提了「刪除台灣之盾、非紅供應鏈」又把預算大幅下修的「閹割版」法案。

​

民進黨直言，更離譜的是，劉書彬在外交場合公然造謠，說「台灣對美軍購中，有超過300億美元被拖延」，遭到美方當場打臉，卻還不覺得自己有錯，同樣的謠言一講再講。

​

民進黨表示，真相一，台灣對美重要軍購25項，其中22項正常執行、甚至進度超前。只有3項（F-16V戰機、AGM-154C飛彈、MK-48 Mod6 AT魚雷）因為供應鏈中斷、原物料短缺等問題而延遲，正在加速進行中。真相二，暫時延遲的3項軍購，總金額約80億美元。而且是用類似預售屋方式，照進度付款，不會「付錢卻拿不到裝備」。

​

民進黨說明，對美軍購是類似「預售屋」的概念，編列預算後，錢放進美國聯邦儲備銀行（FRB）的專戶，隨進度才撥款，沒有進度就不會撥款，錢還是我們的、而且還會生利息。

​

對於劉書彬說法，民進黨批評，劉書彬慣性誤導大眾，金額搞錯、程序搞錯，一再被打臉卻還是反覆跳針、無法修正說法！這樣的立委、這樣的大學教授，令人難以置信。想請教民眾黨：由劉書彬參與研擬的「民眾黨版國防特別預算條例」，問題一籮筐，更完全不符合軍事採購實務，你們真的放心？