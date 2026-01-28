　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲空拍機投毒案！張美阿嬤農場發聲批：兒是巨嬰，遇事回家討奶吃

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人，疑不滿前員工跳槽到另間休閒農場成為對手，利用空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡，王男被檢方起訴並求處重刑。而王男疑為「張美阿嬤農場」業者的兒子，張美阿嬤農場發文表示， 2023年已終止與王姓男子一切合作，王姓男子另立名稱自行經營其他場域，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。更留言說「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌，於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越前員工任職的農場上方投毒，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。王男至今未與被害方和解、也未展現悔意，因此檢方建請法院從重量刑。

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）發文指出，本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，投毒的王男疑似是張美阿嬤的兒子，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）也回文說「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張美阿嬤農場（月森甯手作工坊））

▲張美阿嬤農場回應網友。（圖／翻攝自Facebook／張美阿嬤農場（月森甯手作工坊））

被影射為投毒的餐廳，則發表聲明表示，關於近來網路新聞投毒事件有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成本餐廳很大的困擾，特別在此做以下澄清，餐廳成立於民國113年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王女士，因此新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。目前網路上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

快訊／金錢豹總裁逃亡美國3年！昨入境台中遭逮收押禁見

南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

涉詐助理費1455萬收押2個月　桃園市前議員吳宗憲50萬交保

彰化工地建材11樓墜落　廂型車「瞬間砸扁」！驚悚影片曝

屏東嬤騎車買晚餐…遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！肇逃毒駕男落網了

13歲兒鬥牛被推倒！悍媽撂人揍對手還告強制罪　法官判決結果曝

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審緩刑關鍵原因曝

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

快訊／金錢豹總裁逃亡美國3年！昨入境台中遭逮收押禁見

南橫一家5口墜谷「14歲獨活兒」近況曝　仍感孤單逐漸走出陰霾

涉詐助理費1455萬收押2個月　桃園市前議員吳宗憲50萬交保

彰化工地建材11樓墜落　廂型車「瞬間砸扁」！驚悚影片曝

屏東嬤騎車買晚餐…遭汽車「闖紅燈撞飛」慘死！肇逃毒駕男落網了

13歲兒鬥牛被推倒！悍媽撂人揍對手還告強制罪　法官判決結果曝

金馬迎春送暖　犯保台北分會陪155位馨生人圍爐迎新年

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審緩刑關鍵原因曝

嘉義警局防搶演練逼真　搶匪逃逸即時攔截成功

沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施　高空滑索飛越叢林

影／花盆從天而降！　烤魚店老闆「差2秒死」被流浪貓救一命

快訊／魂斷南橫公路！機車 、自小客相撞滿地血　騎士搶救無效亡

日23歲女模駕照美翻！　網讚「比AI還正」卻因1句話被轟假掰

忘光一切只記得愛妳！失智翁再次求婚　愛妻點頭：我願意

綠北市人選成謎！賴清德讚卓內閣「會做事團隊」　盼黨內多宣傳

高中木聯／花東大戰僅5投撐4場　胡佳樂後援守成助成功商水過關

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

台日消防交流再深化！東京消防廳教官駐新北3週…精進救災技術

【完成一場勇氣實驗】捕捉霍諾德徒手攀101一幕！　他獲贈速寫畫暖喊：要把畫掛家裡

社會熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

頂大替代役遭4車輾斃　3大疑點改列重大刑案

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵　騎士慘死

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

更多熱門

相關新聞

遭指空拍機投毒　業者發聲明：與本餐廳無關

遭指空拍機投毒　業者發聲明：與本餐廳無關

宜蘭縣發生全台首起「空拍機投毒」案件，一名三星鄉王姓農場負責人，因不滿前員工跳槽到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，利用空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並向法院請求從重量刑。而遭影射的餐廳發文指出，新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

路上被攔「他們搬家了！」　張美阿嬤農場無奈聲明

路上被攔「他們搬家了！」　張美阿嬤農場無奈聲明

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

「泉月樓行館」遭爆違建　縣府證實農地非農用曾罰30萬

關鍵字：

標籤:宜蘭農藥投毒動物中毒張美阿嬤農場事件

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

陳漢典收到紅包了！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面