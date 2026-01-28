捲空拍機投毒案！張美阿嬤農場發聲批：兒是巨嬰，遇事回家討奶吃

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人，疑不滿前員工跳槽到另間休閒農場成為對手，利用空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡，王男被檢方起訴並求處重刑。而王男疑為「張美阿嬤農場」業者的兒子，張美阿嬤農場發文表示， 2023年已終止與王姓男子一切合作，王姓男子另立名稱自行經營其他場域，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。更留言說「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌，於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越前員工任職的農場上方投毒，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。王男至今未與被害方和解、也未展現悔意，因此檢方建請法院從重量刑。

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）發文指出，本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

據了解，投毒的王男疑似是張美阿嬤的兒子，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）也回文說「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

被影射為投毒的餐廳，則發表聲明表示，關於近來網路新聞投毒事件有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成本餐廳很大的困擾，特別在此做以下澄清，餐廳成立於民國113年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王女士，因此新聞報導中之投毒事件，與本餐廳毫無相關。目前網路上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。